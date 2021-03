Nachschlag: Macht der Dummheit

Fabian Sommer/dpa Campact-Aktivisten bei einer Protestaktion »gegen die Blockade des Insektenschutzgesetzes durch das Bundesagrarministerium« am 2. Dezember 2020 vor dem Bundeskanzleramt in Berlin

Was haben Bienensterben, Zigarettenrauchen, Weichmacher im Plastik und die Klimakatastrophe miteinander zu tun? In all diesen Fällen sind Wissenschaftler zu eindeutigen Erkenntnissen über Ursachen und Gefahren gelangt, aus denen sich klare Handlungsanweisungen ergeben. Gleichzeitig aber haben es mächtige Wirtschaftslobbys geschafft, durch Aufkauf von Forschern, irreführende Studien und subtil nachwirkende Werbekampagnen Konsequenzen von sich abzuwenden und die Profite weiter sprudeln zu lassen. Diese Strategien sind das Thema der hervorragenden Arte-Doku »Forschung, Fake und faule Tricks«. Dabei stellt sie auch die neue Disziplin der Agnotologie vor, der Lehre vom Nichtwissen. Schließlich sind es nicht so sehr Fortschritt und Vernunft, die die historische Entwicklung an einen kritischen Punkt gebracht haben. Weit wirkmächtiger als alle Klugheit sind Ignoranz und Dummheit, die gerade auch mit Blick auf die Coronapandemie schamlos ausgebeutet werden. (jt)

