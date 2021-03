Wege in die Sichtbarkeit

The Artform Studio Komponist, Musiker und Medienjurist: Adrian Younge

»Um die Dinge zu ändern, muss man sie vor allem benennen und ihnen ins Auge sehen«, sagt der Schriftsteller James Baldwin in Raoul Pecks Dokumentarfilm »I Am Not Your Negro« aus dem Jahr 2016. In seinen Texten, auf denen der Film basiert, erläutert Baldwin, es gebe zwei Perspektiven auf die Geschichte der USA: Die eine sei die bis ins Groteske verzerrte Behauptung amerikanischer Unschuld, wie ihn die Schauspielerin Doris Day oder auch der Schauspieler Gary Cooper in ihren Rollen verkörperten. Die andere sei die oft verleugnete, gewalttätige Seite der amerikanischen Geschichte, wie sie beispielhaft in der Stimme der Blues- und Soullegende Ray Charles durchdringe: roh und, wie es in James Baldwins Worten heißt, »unterirdisch und unverzichtbar«. Dann schneidet der Film in einer denkwürdigen Montagesequenz von Doris Day, die in der Liebeskomödie »Lover Come Back« (»Ein Pyjama für zwei«, 1961) verträumt an einem Glas Champagner nippt, zu Bildern der Opfer von Lynchmorden, die an Bäumen erhängt wurden.

Wer an diese brutale Seite der US-amerikanischen Geschichte erinnern will, kommt nicht umhin, solche Bilder zu zeigen, so grausam sie auch sein mögen. Vergleichbare Fotografien zirkulierten lange als Postkarten, um die willkürliche Ermordung schwarzer Menschen zu glorifizieren, und wurden so niederträchtige rassistische Folklore. Der Musiker und Sänger Adrian Younge aus Los Angeles hat sich entschieden, die Nachbildung einer solchen verstörenden Szene zum Cover seines neuen Albums »The American Negro« zu machen: Rassismus ist monströs, sagt diese Abbildung unmissverständlich, er ist mörderischer Teil der US-Geschichte – und er muss aufhören. Die Erfahrung des schwarzen Amerika, diagnostiziert Younge nüchtern, sei bei allem Fortschritt zugleich eine Erfahrung ungebrochener Kontinuität. Sie reiche vom transatlantischen Sklavenhandel über die skrupellosen Morde an der schwarzen Bevölkerung bis zu heutigen Tötungen durch Polizisten, heißt es im Stück »Intransigence of the Blind«, einem der kurzen, gesprochenen Texte, die den musikalischen Teil des Albums immer wieder durchbrechen und mal agitatorische Dringlichkeit, mal poetische Metaphorik verströmen.

»The American Negro« ist ein aufrüttelndes multimediales Gesamtkunstwerk, zu dem neben Songs und Spoken-Word-Einlagen auch ein Kurzfilm und eine Reihe von Podcasts mit dem Titel »Invisible Blackness« gehören, in denen Younge afroamerikanische Musiker, Schauspieler und Künstler interviewt – den Auftakt macht ein Gespräch mit dem Rapper und Aktivisten Chuck D. Adrian Younge, der Jura studiert und fast wie nebenbei eine Professur für Medienrecht innehat, ist Komponist, Musiker und Produzent, er arbeitete unter anderem mit Jay Z, Kendrick Lamar und dem Wu-Tang Clan zusammen, außerdem steuerte er zu Kino- und Fernsehfilmen wie »Black Dynamite« oder Serien wie »Marvel’s Luke Cage« die Musik bei. Auf diesem Album setzt er sich kompromisslos mit schwarzer Identität und US-amerikanischer »Black Consciousness« auseinander, indem er die Logik rassistischer Strukturen durchleuchtet. Er klagt die Ungerechtigkeit, Blindheit und Feigheit der weißen Mehrheitsgesellschaft an und erkennt in der zersetzenden Wirkung diskriminierenden Verhaltens auf Verstand, Körper und Seele der Betroffenen den »Zustand einer anhaltenden Hölle, mit dem wir gezwungen sind uns zu befassen«, wie es im Stück »Race is a Fallacy« heißt.

Bei so viel politischem Feuer scheint es fast nebensächlich, über musikalische Details zu sprechen. Adrian Younge gelingt es spielend, seine kämpferischen Botschaften in eine süffige Mischung aus Retrosoul mit leichtem Jazz- und Funkeinschlag zu kleiden, deren üppige Arrangements aus Synthesizern und Streichern mitunter an Al Green oder Bobby Womack, vor allem aber in ihrer trügerischen Süßlichkeit immer wieder an Marvin Gaye erinnern.

»Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Wir tragen unsere Geschichte in uns. Wir sind unsere Geschichte«, sagt James Baldwin in Raoul Pecks Film. Noch heute, erklärt Adrian Younge, würden Schwarze im ganzen Land gelyncht, wenn auch nicht mehr unbedingt mit einem Strick. »I am your American negro«, proklamiert er und nimmt die kollektive Bürde schwarzer Leidensgeschichte auf sich. Gleichzeitig übernimmt der Musiker stellvertretend die Rolle des revolutionären Subjekts (»Revolutionize« heißt eine der beiden Singleauskopplungen des Albums): »Ich bin der Sound Amerikas, der Missklang, den sie erzeugen«, sagt Adrian Younge. Seine helle Stimme dringt durch alle Verzweiflung hindurch: »I can see the light on the horizon«, singt er vorsichtig optimistisch. Und er benennt auch das seiner Ansicht nach im weitesten Sinne humanistische Gegengift gegen die gesellschaftliche Unwucht und deren perfide Mechanismen: Mitmenschlichkeit, Verständnis und ein historisches und politisches Bewusstsein, das die eigene Sterblichkeit und damit auch das individuelle Leiden relativiert.

Wichtigster Hoffnungsträger aber ist immer wieder die Musik, der die Rolle einer allseits verständlichen Sprache zukommt. Sie kann Stigmatisierung und Stereotype durchbrechen und besitzt daher die Macht, weltweit Veränderungen zu bewirken. »Leider wird dieses Album immer aktuell bleiben, aber ich weiß, die universelle Botschaft des Klangs wird auch jenseits meiner Jahre Widerhall finden«, prophezeit Adrian Younge.