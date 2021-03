Dezentrale Kundgebungen am Frauentag

Christian Charisius/dpa

Das »Hamburger Bündnis zum internationalen 8.-März-Streik« rief am Donnerstag zu dezentralen Kundgebungen am Frauentag auf:

(…) Am Montag, den 8. März, lädt das »Hamburger Bündnis zum internationalen 8.-März-Streik« unter dem Motto »Die Krise steckt im System! – Ohne uns steht die Welt still« zu dezentralen Kundgebungen ein. Diese beginnen jeweils um 17 Uhr an fünf verschiedenen Orten Hamburgs: in Altona (vor dem Mercado), am Heidi-Kabel-Platz, am Gänsemarkt, am Jungfernstieg und am Stübenplatz. Die jeweiligen Orte werden im Laufe der Kundgebungen symbolisch in »Platz der Sorge« umbenannt. Ziel des Streiks und der Kundgebungen ist es, unbezahlte Arbeiten sichtbar zu machen, Beziehungs- und Familienzusammenhänge zu politisieren, eine Aufwertung von Care-Berufen zu erstreiten und die Gesellschaft grundlegend zu verändern.

Das »Hamburger Bündnis zum internationalen 8.-März-Streik« besteht aus mehr als 50 Organisationen, Gruppen, Vereinen und zahlreichen Einzelpersonen. Es ist Teil eines bundesweiten Netzwerkes, dessen Gruppen in über 40 Städten Aktionen zur Skandalisierung unbezahlter und schlecht bezahlter Care-Arbeit organisieren.

Bereits im letzten Jahr sind am 8. März Millionen Menschen weltweit für Gleichberechtigung auf die Straße gegangen. Allein in Hamburg waren es mehrere tausend Teilnehmer*innen. Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Personen auf den Kundgebungen erscheinen. Die Coronakrise wirkt wie ein Brennglas auf bereits bestehende Ungleichheiten. Sorge- und Hausarbeiten sind kein Privatvergnügen, die sich nach der Lohnarbeit oder im Homeoffice von selbst erledigen. (…)

Die »Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München« warnte am Donnerstag vor zunehmender antifeministischer Formierung beim »Marsch fürs Leben«:

Die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München (FIRM) (…) warnt vor einer stärker werdenden Formierung antifeministischer Akteur*innen beim sogenannten Marsch fürs Leben in München. Bei der Demonstration am 20. März 2021 wollen radikale Abtreibungsgegner*innen in der Landeshauptstadt gegen Schwangerschaftsabbrüche protestieren. (…)

Die Szene, welche Schwangerschaftsabbrüche verunmöglichen möchte, rekrutiert sich aus konservativen, christlich-fundamentalistischen und (extrem) rechten Teilen der Gesellschaft und ist in Bayern beziehungsweise München besonders aktiv. Allein im Münchner Stadtgebiet zählt die FIRM jedes Jahr rund 20 Veranstaltungen radikaler Abtreibungsgegner*innen. Dazu zählen mehrtägige »Mahnwachen« und Gebetsmärsche, im Zuge derer Kliniken, Praxen und die Beratungsstelle von »Pro Familia« teilweise über längere Zeiträume von »Lebensrechtlern« belagert werden.

Mit dem »Marsch fürs Leben« soll nun eine weitere Großveranstaltung nach dem Vorbild anderer Märsche in Berlin, Washington, Wien oder Paris hinzukommen, zu denen teilweise mehrere tausend Teilnehmende anreisen. Organisiert wird der Marsch vom Verein »Stimme der Stillen« aus München. Die drei Vereinsvorsitzenden Silja Fichtner, Richard Theisen und Andreas Wagner (CSU) weisen Verbindungen in konservative rechtskatholische und christlich-fundamentalistische Kreise auf, verbreiten teilweise selbst rechte Verschwörungserzählungen und Positionen. (…)