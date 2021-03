Studie: Kurzarbeit weiter gestiegen

München. Die Kurzarbeit in Deutschland ist im Februar nach Schätzungen des Ifo-Instituts weiter gestiegen. Mit 2,8 Millionen Betroffenen wuchs die Zahl im Vergleich zum Januar um 100.000, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Donnerstag mitteilten. Das ist jeder zwölfte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. »Das Bild ist zweigeteilt: Während die Kurzarbeit vor allem in Hotels und Gaststätten sowie im Einzelhandel zunahm, ist sie in der Industrie rückläufig«, sagt Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link. (dpa/jW)