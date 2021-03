Siemens Energy steigt in Dax auf

München. Die Aktie von Siemens Energy steigt zum 22. März in den Dax auf. Das teilte die Deutsche Börse in der Nacht zu Donnerstag mit. Anfang Februar hat das Unternehmen den Abbau von 7.800 Jobs angekündigt, rund 3.000 davon in Deutschland. Aufsichtsratschef Josef Käser schrieb auf Twitter, es gebe keinen Grund, warum Siemens Healthineers nicht als nächstes dran sein könnte. Die nächste Dax-Neuordnung steht in rund sechs Monaten an. Dann wird der Leitindex von bisher 30 auf 40 Werte erweitert. (dpa/jW)