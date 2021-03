imago/ZUMA Press

Lieber einen Sigmund Jähn

Zu jW vom 26.2.: »Übelkeit im Stadtrat«

So, so, die CDU, die Grünen und die AfD stimmten gemeinsam gegen die Benennung des neuen Planetariums in Halle nach Sigmund Jähn. Nun, da wächst eben zusammen, was zusammengehört. Auch in meinem Heimatkreis Märkisch-Oderland gibt es eine ähnlich abstoßende Diskussion darüber, ob und wie man sich an Sigmund Jähn, der ja in Strausberg lebte, zu erinnern hat. Angestoßen wurde diese Kampagne – wie sollte es anders sein? – von der sogenannten DDR-Bürgerrechtlerin Maria Nooke.

Was mich bei dieser ganzen Diskussion und besonders an den Kritikern von Sigmund Jähn so abstößt, ist die Doppelmoral. Wir leben seit 30 Jahren in einem Land, das erwiesenermaßen einer der schlimmsten Waffenexporteure der Welt ist und völkerrechtswidrige Kriege führt. Im Inland werden mehr und mehr demokratische Rechte abgebaut, das Land hat ein riesiges Problem mit einer immer weiter nach rechts driftenden Gesellschaft, und alle diese sogenannten Bürgerrechtler stören sich daran kein bisschen! Es ist auch interessant, wie sehr diese Leute mit ihrem Hass, ihrem Gesinnungsterror und ihrer Intoleranz genau die DDR verkörpern, die sie immer beschreiben und die es in Wahrheit so nie gab!

Um es ganz klar zu sagen: Ich bin froh, in einem Land geboren worden zu sein, das einen Sigmund Jähn hervorgebracht hat und keinen Georg Klein, und es sagt viel über Leute wie Maria Nooke oder die Verantwortlichen in Halle aus, dass sie sich an dem ersten stören und an dem zweiten offenbar kein bisschen. Für mich verkörpert Sigmund Jähn auch den Staat, dem er diente, und dasselbe gilt für Georg Klein. Der eine wie der andere konnte nur in dem System gedeihen, welches sie hervorbrachte. Was die Taten, die sie berühmt bzw. berüchtigt machten, über ihre jeweiligen Staaten aussagt, muss ich hier wohl nicht weiter vertiefen.

Ulrich Guhl, Strausberg

Aus Erfahrungen lernen

Zu jW vom 1.3.: »Realistisch revolutionär«

Welch bemerkenswerter Artikel eines Genossen, der in einer komplizierten Frage keine fertigen Antworten präsentieren will, sondern mit sich selbst um die besten Lösungen wirklicher Probleme der praktischen Politik ringt. Hoch anzurechnen ist Klaus Weber, dass er nicht vergisst, bei jenen Sozialisten nachzufragen, die Ähnliches schon einmal durchdenken mussten. Schon deshalb, weil die zu meisternden Probleme damals ähnlich waren und es aus bestätigten Erfahrungen zu lernen gilt. Solch einen Blick in die Vergangenheit revolutionärer Bewegungen sollten wir ruhig öfter riskieren. Zu den bestätigten Erfahrungen des Mitregierens gehört unzweifelhaft, »dass man mit Freundlichkeit und Untertänigkeit nichts erreichen wird, außer der Anerkennung jener, die politisch alles beim alten belassen wollen«.

Linke sollten es vermögen, »Parlamente und Verwaltungsgremien als Stellvertreterinstitutionen (zu) erkennen, die es den Menschen gerade nicht ermöglichen (sollen), ihre Dinge selbst in die Hand zu nehmen«. Dazu gehört auch, sich nicht mit dem Verweis auf die »Demokratie« einlullen zu lassen, wenn es um Veränderungen geht. »Demokratie ist keineswegs das, was wir in der BRD in parlamentarischer Form kennen«, schreibt Klaus Weber richtig. Demokratie ist erst jene politische Form, »in der die Menschen ihre Angelegenheiten (wirklich) gemeinsam regeln (können).« Für den gewaltigen Unterschied zwischen beidem darf man den Blick niemals verlieren. Das hat Klaus Weber sehr prägnant beschrieben.

Joachim Seider, per E-Mail

Verniedlichend

Zu jW vom 27./28.2.: »Bidens erster Luftangriff«

In dem Artikel und dem dazugehörigen Kommentar fehlt der Hinweis darauf, dass dieser kriegerische Akt der USA (der Angriff auf einen Grenzkontrollpunkt in Ostsyrien, jW) völkerrechtswidrig war. Zudem wurde der verniedlichende Ausdruck »Luftschläge« verwendet. Der kriegerische Akt war jedoch kein Schlag in die Luft, sondern ein Angriff gegen Gebäude – und Menschen.

Wilhelm Rettler, per E-Mail

Chance vertan

Zu jW vom 26.2.: »Caritas sichert Lohndumping in der Pflege«

Zutiefst enttäuscht und dennoch nicht überrascht hat mich das Scheitern des Abschlusses eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages für Pflegekräfte durch die Verweigerungshaltung der Caritas. Was sind öffentliche Beifallsbekundungen und salbungsvolle Reden von Politikern, Kirchenvorständen und Spitzen aus »Arbeitgeberverbänden« wert, wenn dann im Angesicht des so offenkundigen Pflegenotstandes eine wirkliche materielle Wertschätzung von Pflegerinnen und Pflegern auf dem Altar des maximalen Profits geopfert wird. Da werden durch die Verantwortlichen der Caritas Nächstenliebe und Barmherzigkeit ad absurdum geführt und die Chance für eine gerechte Entlohnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines gesellschaftsrelevanten Bereiches bewusst vertan. Es ist höchste Zeit, dass die antiquierten Strukturen in Form der Sonderrechte der internen, arbeitsrechtlichen Kommissionen bei der Caritas aufgebrochen werden und eine echte Mitbestimmung im Interesse der Beschäftigten hergestellt wird.

Der Zustand und die Verfasstheit der Pflege betrifft auch uns, früher oder später – für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag!

Raimon Brete, Chemnitz

Ausgewogene Würdigung

Zu jW vom 27./28.2.: »Die Feier des Guten«

Die ebenso angenehme wie ausgewogene Würdigung des Lebenswerkes von Willi Sitte hat mir gut gefallen. Peter Arlt zeichnet gefühlvoll das Bild eines bedeutenden Kulturschaffenden, der stets seinen Überzeugungen in politischer und künstlerischer Hinsicht treu blieb. Es wäre mehr als wünschenswert, wenn die für den Herbst in Halle vorgesehene Ausstellung stattfindet und sich die Stadt ihres großen Sohnes, der mehr als 60 Jahre dort gelebt und gearbeitet hat, mit Dankbarkeit erinnert.

Ralph Dobrawa, Gotha