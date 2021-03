Erik Kabik Photography/MediaPunch/imago images Bunny Wailer bei einem Auftritt 2016

Fangen wir zur Abwechslung mit »Crucial! Roots Classics« an: Mit dieser Platte gewann Bunny Wailer 1995 den Grammy für das beste Reggae-Album. Sicher nicht die »wichtigste« Aufnahme des Perkussionisten und Sängers, schließlich veröffentlichte er mit Bob Marley und Peter Tosh unter dem Namen The Wailers vier Alben (»The Wailing Wailers«, »Soul Rebels«, »Catch a Fire«, »Burnin’«), die quasi das alte Testament des Roots Reggae bilden. Aber die Nachricht, dass Bunny Wailer (bürgerlich Neville O’Riley Livingston) am Dienstag mit 73 Jahren gestorben ist, ist eine Gelegenheit, ihn kurz aus dem ewigen Schatten Marleys zu holen. Keine leichte Unternehmung, schließlich sind die beiden Roots-Legenden, nun ja, verwurzelt.

Sie lernten sich als Kleinkinder im jamaikanischen Dorf Nine Mile kennen, Wailers Vater und Marleys Mutter zogen zusammen nach Trenchtown, ein Stadtviertel der Hauptstadt Kingston, wo sie eine gemeinsame Tochter bekamen. Deren Halbbrüder Bunny und Bob begannen dort gemeinsam mit Tosh ihre Musikkarriere, mit Hits wie »Simmer Down« und »Get Up, Stand Up« machten sie Reggae weltberühmt. 1973 verließ Wailer die Band, angeblich weil die »freakigen« Klubs auf vielen ihrer geplanten Tourstationen sich nicht mit dem Rastafarianismus vertrugen. Aber das war keineswegs das Ende seiner Karriere: Es folgten etwa 30 Soloalben, drei Grammys, und noch in den letzten Jahren war er als Headliner riesiger Festivals gefragt. Dabei pflegte er immer bewusst und werbewirksam sein gemeinsames musikalisches Erbe mit Marley.

Aber musste er zwischen Religion und Ruhm entscheiden, wählte er immer die Religion. Etwa als er öffentlich Snoop Dog den Vorwurf machte, dieser habe mit seinem Film »Rein­carnated« (2012) seine Konversion zum Rastafarianismus nur der Publicity halber vollzogen. Zum Rasta-Sein gehöre mehr als Dreadlocks und Kiffen, sagte Wailer (der übrigens 1967 14 Monate für Cannabisbesitz im Knast saß). Snoop schmiss Wailer deshalb von dem zugehörigen Album – im Film ist aber noch zu sehen, wie der Rapper und der Reggae­rentner gemeinsam einen durchziehen. Aber ein schöneres letztes Bild, um diese Musikgröße in Erinnerung zu behalten, ist ein Auftritt bei der BBC 1973: Marley in der Mitte, aber nicht im Vordergrund, links Tosh, rechts Wailer. Und wie diese drei eng verwurzelt »Stir It Up« singen: Ohne Wailer klang es immer nur halb so schön.