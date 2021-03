Feindschaft kostet

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Das russische Rohrverlegeschiff »Akademik Tscherski« liegt im Hafen von Wismar (22.2.2021)

Illusionslos hatte sich Kanzlerin Angela Merkel kürzlich bei ihrem Auftritt auf der Onlineversion der Münchner »Sicherheitskonferenz« geäußert, als sie den Machtkampf gegen Russland in den Blick nahm. In der »Ostukraine« zum Beispiel, hielt sie nüchtern fest, sei man »in den letzten Jahren nicht vorangekommen«. Deshalb sei es »ganz wichtig, dass wir eine gemeinsame transatlantische Russland-Agenda entwickeln«. Den ersten Versuch, einen tragfähigen Baustein für eine derartige »Agenda« festzuklopfen, konnte man am Dienstag beobachten: Offenbar abgestimmt gaben Brüssel und Washington ähnliche Sanktionen gegen Russland wegen des Konflikts um den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny bekannt. Nun ist das nichts grundsätzlich Neues. Auch mit der Trump-Regierung hatte man Maßnahmen gegen Moskau koordiniert. Dennoch: Als Signal, man könne künftig gemeinsam Druck ausüben, taugte der Schritt allemal.

Die Frage ist allerdings, was auf den ersten Baustein folgt – und wie weit die demonstrativ zur Schau gestellte transatlantische Einigkeit tatsächlich trägt. Nicht zuletzt der US-Kongress, der seit Jahren in überparteilicher Geschlossenheit viel umfassendere Sanktionen gegen Russland verlangt, macht Druck. Eins seiner nächsten Ziele ist der Todesstoß für Nord Stream 2. Noch verhandeln die USA mit Berlin, ob sich nicht ein für beide Seiten gesichtswahrender Ausweg finden ließe – doch die Ungeduld unter den Kongressabgeordneten wächst. Setzen sich in Washington diesbezüglich die Sanktionsbefürworter durch, dann träte der transatlantische Konflikt um Nord Stream 2, den beide Seiten in der Ära Trump austrugen, wieder offen zutage. Man wird sehen, ob das Eis, auf dem die transatlantische Einigkeit zelebriert wird, hält.

Dabei spielt die Bundesregierung ein gefährliches Spiel. Sie kann den Machtpoker gewinnen: dann etwa, wenn es ihr gelänge, sich in Sachen Nord Stream 2 durchzusetzen, ansonsten gemeinsam mit den USA den Druck auf Moskau zu verstärken und es so an der einen oder anderen Stelle zum Nachgeben zu zwingen. Sie kann aber auch verlieren: Das wäre der Fall, wenn zum Beispiel Nord Stream 2 wegen der US-Sanktionen nicht fertiggestellt werden könnte und zugleich die neuen Zwangsmaßnahmen gegen Russland ihr Ziel verfehlten. Dabei ist noch gar nicht eingerechnet, was Berlin, machtpolitisch betrachtet, mit stets neuen Sanktionen gegen Moskau verpasst. Ein Beispiel: Der CSU-Politiker Christian Schmidt soll, so will es die Bundesregierung, UN-Repräsentant in Bosnien-Herzegowina werden. Nun zeigt sich allerdings, dass Russland Schwierigkeiten macht. Es könnte das deutsche Vorhaben verhindern. Und nicht nur dort: Gegen Moskau wird es schwer, in Libyen, in Syrien und in manch anderem Konflikt die eigenen außenpolitischen Ziele zu erreichen. Aggressionen gibt es eben nicht umsonst: Feindschaft kostet.