Bühne für Heuchelei

Mohammed Mohammed/XinHua/dpa Eine Mutter füttert ihr unterernährtes Kind mit Hilfe einer Spritze im Krankenhaus El Sabeen in Sanaa (26.2.2020)

Keinesfalls zum ersten Mal, aber doch mit besonders eindringlichen Worten, hat Mark Lowcock, Leiter der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe, am 18. Februar vor dem UN-Sicherheitsrat um Spendengelder für den Jemen gebettelt. In dem Land drohen 400.000 besonders unterernährte Kinder unter fünf Jahren in den nächsten Monaten oder gar Wochen zu sterben: »Diese Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, abgemagerten Gliedmaßen und leeren Blicken – sie verhungern.«

3,8 Milliarden US-Dollar benötigen die Vereinten Nationen für das bereits vor dem Krieg bitterarme, seit fast sechs Jahren von einem brutalen Angriff unter Führung Saudi-Arabiens gebeutelte Land, um nur den dringendsten humanitären Bedarf zu decken. Wieviel der Wiederaufbau kosten würde, wagt kaum einer auch nur zu schätzen. Und was tut der deutsche SPD-Außenminister? Er behauptet, »die Not der Menschen« sprenge »jede Vorstellungskraft«.

Die Bilder ausgemergelter Kinderkörper – hat Heiko Maas sie jahrelang nicht gesehen? Hat er die Ohren verschlossen, wenn ihm von Eltern berichtet wurde, die sich entscheiden müssen, eines ihrer Kinder einer lebensnotwendigen medizinischen Behandlung zu unterziehen oder den anderen wenigstens ein Stück Brot am Tag zu kaufen? Zwölf Millionen jemenitische Kinder sind auf Essensrationen angewiesen, die ihnen Hilfsorganisationen zur Verfügung zu stellen versuchen. Versuchen – denn bei der letzten Geberkonferenz im Juni 2020 wurde von den geforderten 2,4 Milliarden US-Dollar nur etwa die Hälfte zugesagt. Tatsächlich geflossen ist noch viel weniger. Und das, obwohl bekannt war, dass ganze UN-Hilfsprogramme nicht fortgeführt werden könnten. »Wir hatten noch nie so wenig Geld für Hilfseinsätze im Jemen zu diesem Zeitpunkt im Jahr«, hatte UN-Generalsekretär António Guterres damals geklagt.

Nun also sollen aus Deutschland 200 Millionen Euro fließen – exakt der gleiche Betrag wie auch im vergangenen Jahr. Stellt man mit 830 Millionen Euro den Wert gegenüber, den die Bundesregierung allein 2020 für Rüstungsexporte an die Kriegskoalition genehmigt hat, ist das blanker Hohn. Die über Tochterfirmen deutscher Rüstungskonzerne im Ausland und im Rahmen gemeinsamer europäischer Rüstungsprojekte trotz »Embargo« an Riad verkauften Mordwaffen sind dabei nicht mitgerechnet. Vor allem aber bietet man dem Kriegstreiber Saudi-Arabien, der bereits in der Vergangenheit versucht hat, sich mit großzügigen (aber nicht immer eingehaltenen) Zusagen von seinen Kriegsverbrechen »freizukaufen«, ein weiteres Mal die Bühne für Heuchelei.