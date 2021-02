»Neuwahlen in Israel – die Parteienlandschaft und die oppositionelle Gemeinsame Liste«. Vortrag und Diskussion über zwei anstehende Wahlen: in Palästina und in Israel. Was ist in Palästina von PLO und Hamas zu erwarten? Und wie steht es in Israel um die gemeinsame Liste aus palästinensischen und linken jüdischen Kräften? Heute, 19 Uhr, Onlineveranstaltung über Zoom, Link zur Teilnahme nachmittags unter: www.palaestina-initiative.de. Veranstalter: Palästina-Initiative

»Karl Korsch: Marxismus ohne Dogma«. Vortrag. Karl Korsch gilt als einer der bedeutendsten linken Intellektuellen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Heute ist er fast vergessen. Als politisch engagierter Intellektueller spielte er eine herausragende Rolle vor allem in den ersten Jahren der Weimarer Republik. Heute, 19 Uhr, Livestream auf www.facebook.com/RosaLuxThueringen/live. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen

»Arbeiten in den Grenzen des Wachstums – Unsere Arbeitswelt(en) aus Perspektive der imperialen Lebensweise«. Workshop. Das Konzept der »imperialen Lebensweise« versucht zu erklären, warum das System, in dem wir leben und arbeiten, so beständig ist, obwohl dessen Fehlkonstruktionen angesichts ökologischer und sozialer Missstände offensichtlich sind. Di., 2.3.,17 Uhr, Onlineveranstaltung über Bigbluebutton, Anmeldung bis 10 Uhr. Veranstalter: Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft, KAUZ