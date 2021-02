Hennig-Wellsow und Wissler neue Linke-Chefs

Berlin. Die Linke zieht mit einer weiblichen Doppelspitze in den diesjährigen Wahlmarathon. Auf dem digitalen Parteitag wurden am Sonnabend Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Hennig-Wellsow warb für eine Koalition ihrer Partei mit der SPD und Bündnis 90/Die Grünen auch im Bund. Wissler forderte dagegen mehr Engagegment für grundlegende Veränderungen in der BRD. Es gehe um das »Aufbegehren gegen die Verhältnisse«, die Linke wolle »Reichtum umverteilen«. Wissler und Hennig-Wellsow treten die Nachfolge von Katja Kipping und Bernd Riexinger an, deren Amtszeit nach fast neun Jahren endete. Wissler erhielt 84,2 Prozent der Stimmen. Hennig-Wellsow hatte bei ihrer Wahl zwei Gegenkandidaten, erhielt aber 70,5 Prozent der Stimmen. (AFP/jW)