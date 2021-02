Musil en français

Philippe Jaccottet, einer der wichtigsten französischsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts, ist in der Nacht zu Donnerstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Jaccottets Lyrik und lyrische Prosa wurden vielfach ausgezeichnet, mehrere Werke liegen auch in deutscher Übersetzung vor, so der Band »Nach so vielen Jahren« (1998), die Essaysammlung »Der Spaziergang unter den Bäumen« (1988) oder »Antworten am Wegrand« (2001). Jaccottet gilt außerdem als wichtiger literarischer Übersetzer und hat französischen Leserinnen und Lesern etwa den österreichischen Schriftsteller Robert Musil nähergebracht. (dpa/jW)