»Billiglösung« fürs ND?

imago/Jürgen Ritter Das ND-Gebäude in Berlin-Friedrichshain

Die Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH soll laut einer Pressemitteilung von Verdi vom Freitag aufgelöst werden:

Die Geschäftsführung des Neuen Deutschland (ND) hat Betriebsrat, Redaktionsrat, Chefredaktion und Verlagsleitung darüber informiert, dass die Gesellschafter der Tageszeitung die GmbH zum Jahresende auflösen wollen. Die Belegschaft solle eine Genossenschaft gründen, die das ND weiterführt. Verdi fordert, dass die zukünftige Genossenschaft tarifgebunden bleibt und die Partei Die Linke als Gesellschafterin offen und transparent kommuniziert.

Die Geschäftsführung der Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH hat am Montag den Betriebsrat, Redaktionsrat, die Chefredaktion und die Verlagsleitung darüber informiert, dass die Gesellschafter der Tageszeitung planen, die GmbH zum Jahresende aufzulösen. Die Belegschaft soll eine Genossenschaft gründen, die das ND weiterführt. Zudem beabsichtigen die Gesellschafter, die Partei Die Linke und Matthias Schindler, einzelne Bereiche des Verlages umzustrukturieren. Verdi geht von einem Betriebsübergang nach Paragraph 613a BGB inklusive Kündigungsschutz für die Beschäftigten aus. Der jetzige Geschäftsführer verlässt das Unternehmen zum Ende des Jahres.

Die Belegschaft wehrt sich entschieden gegen Versuche der Gesellschafter, sich derart kurzfristig aus der Verantwortung zu stehlen. Auch wenn es in der Belegschaft schon früher den Wunsch gab, die Strukturen des ND zu verändern und eine Genossenschaft teils als Chance angesehen wird, die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitung zu stärken: Die Genossenschaft darf nicht die »Billiglösung« sein. Die neu zu gründende Unternehmensstruktur muss sich selbst tragen können, und der Weg dahin muss solidarisch, sozial und kooperativ ablaufen.

Für ein zukunftsfähiges Konzept braucht es Zeit und Geld. Mit der Drohung, 100 Beschäftigte mitten in der Pandemie Ende des Jahres auf die Straße zu setzen, wird Die Linke als Gesellschafterin des ND ihrer sozialen Verantwortung nicht gerecht. Denn gerade in diesen Zeiten ist linker Journalismus wichtiger denn je. (…)

Anlässlich der 1. Tagung des 7. Parteitages von Die Linke wendet sich der Ältestenrat der Partei mit einem »Appell für Frieden und Mahnung« an die Delegierten. Darin heißt es:

Am 22. Juni 2021 jährt sich zum 80. Mal der Tag des Beginns des Überfalls des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion. Der bisher grausamste Krieg der Geschichte nahm seinen Anfang. (…)

Es geht heute gewiss nicht um eine Gleichsetzung, aber um Nachdenklichkeit, wenn die Vorsitzende der CDU und Verteidigungsministerin von Bedrohung in unserer Nachbarschaft spricht und dieser, in alter deutscher Tradition, aus einer Position der Stärke entgegentreten will. Die Gefahren aus Bedrohungsgerede und dem Aufmarsch von Truppen an Grenzen der Nachbarschaft stehen jedoch jeglicher Vertrauensbildung im Weg. (…) Wir bitten alle Basisorganisationen, die Fraktionen von Gemeinden bis zum Bundestag, mit der Pflege der Gräber und der Ehrung am 22. Juni ihre Achtung vor den gefallenen Soldaten der Roten Armee (…) zu bekunden. Der 22. Juni 2021 soll ein Tag der Mahnung und der Entschlossenheit im Kampf gegen den Krieg, für den Frieden und eine friedliche und vertrauensvolle Partnerschaft mit Russland sein.