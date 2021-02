Für Moskau Frieden in Berg-Karabach gesichert

Jerewan. Trotz der innenpolitischen Krise in der Kaukasusrepublik Armenien sieht Moskau keine Gefahr für das Friedensabkommen für Berg-Karabach. »Bisher wird alles umgesetzt«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in der russischen Hauptstadt der Staatsagentur TASS zufolge angesichts der neuen Proteste in Jerewan. Armenien und Aserbaidschan hatten die Vereinbarung über ein Ende aller Kämpfe vor mehr als drei Monaten unter Vermittlung Russlands getroffen. Die armenische Opposition macht Regierungschef Nikol Paschinjan für die Niederlage im Krieg gegen das Nachbarland verantwortlich und fordert seinen Rücktritt. (dpa/jW)