Spaniens Altkönig zahlt an den Fiskus

Madrid. Der ehemalige spanische König Juan Carlos hat zur Abwendung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung nach Medienberichten vier Millionen Euro an den Fiskus gezahlt. Unter Berufung auf Justizkreise und die Steuerbehörden berichtete die Zeitung El País am Freitag, das frühere Staatsoberhaupt habe mit der freiwilligen Nachzahlung eine Steuerschuld beglichen, die sich aus dem Erhalt von rund acht Millionen Euro ergeben habe. Juan Carlos, der in Spanien mit Korruptionsvorwürfen und Justizermittlungen konfrontiert ist, hatte seine Heimat vor mehr als sechs Monaten verlassen und lebt seitdem in Abu Dhabi im Exil. (dpa/jW)