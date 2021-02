Virusmutation breitet sich in Brasilien aus

Brasília. Angesichts der rasanten Verbreitung der im Amazonas entdeckten Variante des Coronavirus hat die brasilianische Regierung vor einer »neuen Etappe« der Coronapandemie in Brasilien gewarnt. Die neue Variante sei schon »Teil des Alltags«, sagte Gesundheitsminister Eduardo Pazuello nach einem Treffen mit den Gesundheitssekretären der Bundesstaaten und Gemeinden in Brasília, wie das brasilianische Fernsehen am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Eine der Strategien Pazuellos, um überfüllte Intensivstationen zu entlasten, ist die Verlegung von Patienten. Die Gesundheitssekretäre erwiderten jedoch, alle Bundesstaaten seien bereits am Limit. (dpa/jW)