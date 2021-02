Erneut Massenproteste in Algerien

Algier. In Algerien sind erneut Tausende auf die Straße gegangen. »Die Menschen wollen Unabhängigkeit«, skandierten die Demonstrierenden am Freitag im Zentrum der Hauptstadt Algier. Mit Sprechchören forderten sie auch erneut den Rücktritt von Präsident Abdelmadjid Tebboune. Sie sehen ihn und auch andere Politiker als einen Teil alter Seilschaften an. Vor zwei Jahren hatte es in dem Land Massenproteste gegeben, die schließlich zum Sturz von Präsident Abdelaziz Bouteflika führten. (dpa/jW)