Keine Gerechtigkeit

Lindsay DeDario/Reuters

Fast ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Bürgers Daniel Prude durch einen Polizeieinsatz hat ein Geschworenengremium am Dienstag entschieden, dass gegen sieben beteiligte Beamte keine Anklage erhoben wird. In Rochester, dem Tatort im US-Bundesstaat New York, kam es daraufhin zu Protesten (siehe Bild) und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Anwälte der Polizisten begrüßten laut US-Agentur AP die Entscheidung, da die Beamten »nur ihren Job korrekt« ausgeführt hätten. Ein im September veröffentlichtes Video einer Bodycam des Einsatzes vom 23. März 2020 belegt, wie Prude nackt und mit einer sogenannten Spuckhaube versehen auf dem Bürgersteig durch mehrere Beamte fixiert wurde – laut Polizeigewerkschaftsvertretern eine Standardtechnik. Nach etwa zwei Minuten erbrach er sich und hörte auf zu atmen. Eine Woche später verstarb er im Krankenhaus. (jW)