Ecuador: Erneut Kämpfe in Gefängnis

Guayaquil. Nach heftigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen in Ecuador mit fast 80 Todesopfern am Dienstag ist es in einer Haftanstalt erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei schritt im Gefängnis der Hafenstadt Guayaquil »mit der notwendigen, rationalen Gewaltanwendung« ein, wie Polizeichef Patricio Carrillo am Mittwoch abend (Ortszeit) auf Twitter schrieb. Die Einsatzkräfte hätten die Situation wieder unter Kontrolle gebracht, teilte die Gefängnisverwaltung nach mehreren Stunden mit. Angaben zu neuen Opfern gab es zunächst nicht. Zuvor waren bei blutigen Auseinandersetzungen in vier Strafanstalten in Guayaquil, Cuen­ca und Latacunga mindestens 79 Menschen getötet worden. (dpa/jW)