China will Neustart in Beziehungen zu USA

Beijing. Im Anschluss an Aussagen des designierten Chefs des US-Auslandsgeheimdienstes CIA zur zunehmenden Macht Chinas hat Beijing die USA zu einem Neustart der Beziehungen aufgerufen. In den vergangenen Jahren seien »repressive Maßnahmen« ergriffen worden, die den Beziehungen »unschätzbaren Schaden« zugefügt hätten, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Donnerstag. Man sollte Differenzen bewältigen und »die bilateralen Beziehungen wieder auf den richtigen Weg der Stabilität und Entwicklung bringen«. Zhao reagierte damit auf Aussagen von William Burns vom Vortag. Laut dem designierten CIA-Chef stellt China die USA vor ihre »größte geopolitische Prüfung«. Die Volksrepublik »zu übertrumpfen wird entscheidend für unsere nationale Sicherheit in den kommenden Jahrzehnten sein«, sagte er am Mittwoch im US-Senat. China sei ein »beachtlicher autoritärer Gegner«. (dpa/jW)