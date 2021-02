Reimlose Lyrik

»Mein Leben«, rief sie, »reimt sich nicht!«,

Weshalb sie nicht in Reimen dichte.

Ihr ungereimtes Leben richte

Sie zu wund wie ein Messer sticht,

Ein Bluten ohne Trost und Halt

In Form, in Schönheit, in Gefüge.

Ein jeder Reim wär »eine Lüge«,

So rief sie. »Schroff und ungestalt

Ist meine Welt, mein Leid: mein Sein!«

Kein Reimen also? »Niemals. Nein.«