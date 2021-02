Frankfurt am Main. Der Shutdown und das starke Infektionsgeschehen halten auch im Jahr 2021 an und lassen die Wirtschaft einer KfW-Prognose zufolge noch länger auf eine Erholung warten. Wie die staatliche Förderbank am Mittwoch mitteilte, erwartet sie »einen schwierigen Start ins neue Jahr« mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um anderthalb bis drei Prozent im ersten Quartal. (AFP/jW)