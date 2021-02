Impfkampagne in Gaza gestartet

Gaza. Im Gazastreifen hat die Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, bekam die erste Person am Mittag eine Spritze mit dem russischen Impfstoff »Sputnik V« verabreicht. In einer ersten dreiwöchigen Phase sollen 11.000 Menschen geimpft werden. Vorrang haben medizinisches Personal, Ältere und Risikopatienten. Am Sonntag waren 20.000 Dosen über Ägypten geliefert worden. Zuvor waren 2.000 Dosen aus dem Westjordanland in den Gazastreifen gebracht worden. (dpa/jW)