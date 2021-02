London: Coronamaßnahmen bis Ende Juni aufheben

London. Die britische Regierung will bis zum 21. Juni alle Beschränkungen in der Coronaviruspandemie in England aufheben. Das sagte Premierminister Boris Johnson am Montag im britischen Unterhaus in London. Der Shutdown soll in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen aufgehoben werden. Voraussetzung ist demnach jedoch, dass sich die positiven Trends bei der Reduzierung von Infektionszahlen und bei der Impfkampagne fortsetzen ließen und keine neue Virusvariante die Lage verändere. Man werde den Weg aus dem Shutdown vorsichtig, aber unwiderruflich gehen, so der Premier. (dpa/jW)