Vermeintliche Studie »unwissenschaftliche Pfuscherei«

imago/ITAR-TASS Die Kosmonauten Sigmund Jähn und Waleri Bykowski

Der Studierendendachverband FZS forderte am Freitag eine Distanzierung der Universität Hamburg von einem Papier zum Ursprung der Covid-19-Pandemie und eine Klarstellung, dass sie der Wissenschaftlichkeit verpflichtet ist.

Die Veröffentlichung eines Papiers zum Ursprung des SARS-CoV-2 Virus des Hamburger Physikers Prof. Roland Wiesendanger kommentiert Jonathan Dreusch, FZS-Vorstandsmitglied: »Es ist ein Skandal, dass an der Uni Hamburg ein Professor unwissenschaftliche Pfuscherei dieser Art nicht nur veröffentlicht, sondern dabei auch noch von der Universität unterstützt wird. Es scheint dort keinerlei wissenschaftliche Qualitätsstandards zu geben. Das zeigt auch, wie nichtssagend der Status ›Exzellenzuniversität‹ ist. Wiesendangers Machwerk aus zusammengewürfelten Studien, kritiklos übernommenen Artikeln und Youtube-Videos entspricht diesen Standards von Grund auf nicht.«

Carlotta Kühnemann, ebenfalls FZS-Vorstandsmitglied, ergänzt: »Wissenschaft muss ergebnisoffen sein. Wiesendanger stellt aber gleich zu Beginn klar, was das ›Ergebnis‹ sein soll: ein vertuschter Unfall in einem chinesischen Labor. Diese Behauptung ohne klare Belege aufzustellen ist fahrlässig, denn sie befeuert antichinesischen Rassismus, der seit Beginn der Pandemie in Europa ohnehin um sich greift. Wissenschaftssenatorin Fegebank und Universitätspräsident Lenzen müssen klarstellen, dass der Missbrauch des prestigeträchtigen Labels ›Universität Hamburg‹ für Unwissenschaftlichkeit und Rassismus nicht zu akzeptieren ist.«

Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Freitag:

Mit der Ernennung eines Sonderbeauftragten für die Impfstoffproduktion versucht die Bundesregierung ihr Totalversagen zu kaschieren. Doch die Verlagerung der Verantwortung vom Bundesministerium für Gesundheit ins Bundeswirtschaftsministerium wird das Problem nicht lösen. Um die Produktionskapazitäten der mit öffentlichen Mitteln erforschten Impfstoffe zu erhöhen, müssen die Lizenzen und das technologische Know-how jetzt freigegeben werden. Patentschutz und Profitinteressen dürfen nicht länger den Vorrang vor Menschenleben haben.

Die Linke in Halle (Saale) möchte erreichen, dass der Stadtrat auf seiner Sitzung am 24. Februar dafür stimmt, das neue Planetarium am Holzplatz nach Sigmund Jähn zu benennen. Dazu wurde eine Petition gestartet, darin heißt es:

(…) In den neuen Bundesländern kennt eigentlich jeder den ersten Deutschen im All und seine Lebensgeschichte. Was im Vogtland Allgemeinbildung ist, ist im Schwarzwald allerdings eher Expertenwissen. In den alten Bundesländern konzentrierte man sich eben stärker auf Astro- und weniger auf Kosmonauten. Diese Diskrepanz zeigt nicht nur an, was es für unterschiedliche Erfahrungen gibt, sondern die unterschiedliche Bewertung der erinnerungswürdigen Leistungen. Viele Menschen im Osten Deutschlands haben berechtigterweise das Gefühl, dass ihre Lebensleistungen weniger anerkannt werden. (…) Wir halten daran fest, dass es wichtig und gut ist, das Planetarium nach Sigmund Jähn zu benennen und sein Lebenswerk zu würdigen – ohne alte Gräben und ohne Schwarzweißdenken.

