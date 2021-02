Taxifahrer-Protest gegen Gesetzesnovelle

Berlin. Berlins Taxifahrer haben am Freitag gegen die geplanten Änderungen am Personenbeförderungsgesetz zugunsten von Fahrdienstvermittlern wie Uber protestiert. Hunderte Taxis fuhren nach Angaben der Taxiinnung im Korso zur CDU-Zentrale in der Hauptstadt. Demnach ist der Wegfall der Rückkehrpflicht für Mietwagen geplant, die Shuttledienste bislang zu vielen Leerfahren zwingt. Eine solche Gesetzesnovelle »würde weiter dazu führen, dass Autos von Uber und Free Now ohne Aufträge auf der Suche nach den nächsten Fahrgästen durch die Innenstädte kreisen«, kritisierte die Taxiinnung in einer Mitteilung. (AFP/jW)