Biontech und Pfizer: 54 Euro pro Impfdosis

Berlin. Die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech sollen Medienberichten zufolge im Juni für den von ihnen entwickelten Coronaimpfstoff von der EU 54,08 Euro pro Dosis verlangt haben. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung behaupteten die Unternehmen in dem Angebot auch, die Entwicklung des Coronavakzins »komplett selbst finanziert« zu haben. Im November hätten sich dem Bericht zufolge beide Seiten auf 15,50 Euro pro Dosis geeinigt. Der Ursprungspreis von 54,08 Euro sei mehr als 20mal so teuer wie beim Impfstoff von Astra-Zeneca gewesen. (AFP/jW)