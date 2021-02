Nachschlag: Aus der Echokammer

Jason Lee/Reuters »Plötzlich begriff Nixon, dass es möglich war, der Geschichte eine neue Richtung zu geben«: Der Handschlag mit Mao Zedong

Das Beste, was einem passieren kann, ist vielleicht, dass man der ganzen Serien, Krimis und Shows – sei es im Fernsehen, sei es auf Plattformen wie Netflix – überdrüssig wird. Zumal es bessere Alternativen gibt. So wurde von der BBC soeben der neueste Dokumentarfilm von Adam Curtis ins Netz gestellt, eine nicht weniger als sechsteilige und mehr als sechsstündige »Geschichte der Moderne« mit dem Titel »Can’t Get You out of My Head« (Krieg’ dich nicht aus meinem Kopf). Auch wenn man sich von einem linken Standpunkt aus über vieles ärgern wird: Lohnenswert ist diese historische Achterbahnfahrt schon allein wegen der Archivaufnahmen aus Zeiten, die man vielfach selbst erlebt, aber so noch nie gesehen hat. Es geht um das Fortwirken alter Machtstrukturen wie zum Beispiel des Kolonialismus, um die Paranoia der Herrschenden, Verschwörungstheorien, Bewusstseinskontrolle, den Rückzug in »Echokammern«. Tatsächlich, das kann man so schnell nicht vergessen. Leider nur auf englisch! (jt)