In Verteidigung der Pferde

Maria Heiner Partei ergreifen: Lea und Hans Grundig

Hans Grundig, der Maler, der sich immer ein Bild von der Welt machen musste, wurde in der Nacht des 19. Februar 1901 in Dresden geboren, die ausgerechnet zwischen Karneval und Aschermittwoch lag. 1955/56 war aus dem Geburtsdatum ein Gleichnis geworden. Er schrieb seine Autobiografie unter dem Titel »Zwischen Karneval und Aschermittwoch«. Die Zeit zwischen Karneval und Aschermittwoch, das war die Zeit zwischen Nazispuk und Weltenbrand.

Gleichnisse sind für sein Werk kennzeichnend. Grundigs Bilder wurden bereits 1933, vier Jahre vor der Münchner Ausstellung, in Dresden in der Ausstellung »Spiegelbilder des Zerfalls« als »entartet« gebrandmarkt. 1934 wurde er mit Berufsverbot belegt. Trotzdem arbeitete er weiter und versuchte den elenden Zustand der Welt in verschlüsselten Bildern zu erklären. Es war die Stellungnahme eines politisch denkenden Menschen, den die Nazis aus der Kunstakademie verbannt hatten. In skurrilen Tiermotiven zeigte er parabelgleich die Anatomie der Gesellschaft. Das Pferd war Sinnbild für die Verfolgten, Wölfe für die Verfolger.

Für die Pferde hatten er und seine Frau schon früh Partei ergriffen. Hans Grundig lernte seine lebenslange Liebe, Lea Langer, Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie, an der Dresdner Kunstakademie kennen, wo er in der Klasse Otto Gussmanns zu einer Gruppe revolutionär gesinnter Künstler gehörte. Beide wurden Mitglieder der Kommunistischen Partei und Gründungsmitglieder der Assoziation revolutionärer bildender Künstler (»Asso«). Das Paar entschied sich 1933 dafür, sich nicht ins Private zurückzuziehen oder gar Deutschland den Rücken zu kehren, sondern aktiv Widerstand zu leisten.

Erst da begannen sie sich mit der Druckgraphik zu beschäftigen. In diesem Jahr gelangte eine kleine Tiefdruckpresse in das Grundigsche Haus. »Wie in fliegender Hast, wir wussten nicht, wieviel Zeit uns noch blieb«, schrieb Lea Grundig, bemühten sich beide, den Faschismus mit realistischer, metaphorischer Unmittelbarkeit zu entlarven. Die Technik der Kaltnadel wurde nicht nur deshalb bevorzugt, weil man sofort mit dem Stahlgriffel zeichnen konnte wie mit Bleistift auf Papier, sondern weil man auf das aufwendige Arbeiten mit Säuren verzichten konnte. Beide arbeiteten illegal. Die große Anzahl von Hausdurchsuchungen und Überwachungen konnte man im Nachhinein nicht mehr angeben. Bis 1938 entstanden bis zu 100 Kaltnadelradierungen.

Hans Grundig kam 1940 ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Von dort wurde er in ein Strafbataillon der deutschen Wehrmacht kommandiert. 1944 desertierte Grundig und lief zur Roten Armee über. Zwei Jahre darauf kehrte er nach Dresden zurück und wurde als Professor und Rektor an die Hochschule für Bildende Künste berufen. Seine Antrittsrede, so ist es überliefert, saugten ihm die Studenten von den Lippen. Er soll u. a. gesagt haben: »Alles an Wissen sammeln. Vergleichsmöglichkeiten schaffen, Maßstäbe, Ordnung. Das beste bieten, was Menschen, gleich welcher Nation, geschaffen haben, und der Stolz des Lehrers muss die sich kräftig ausbildende Individualität seiner Schüler sein.«

Lea Grundig musste nach 20monatiger Inhaftierung durch die Nazis emigrieren. Nach langer Irrfahrt begann für sie die Freiheit in Palästina. 1949 folgte sie Hans nach Dresden. »Viele erwarteten mich auf dem zerschossenen Bahnhof, an die ich nicht gedacht hatte. Und jeder bedeutete mir eine Freude mehr und noch mehr Wärme. Nur einer war nicht darunter – Hans. Er war krank, weit weg, an der Grenze in Thüringen in einem Tbc-Sanatorium. Aber ich war da, und nichts mehr war zwischen uns als die Fahrt zu ihm. Keine Stempel, keine Papiere, keine Genehmigungen oder Verweigerungen konnten uns mehr gefährlich werden. Ich begann, den zerrissenen Faden wieder zu verknüpfen, das Vergangene wieder mit meinem Jetzt zu verbinden. (…) Da steht sie, die Akademie, verprügelt und zerschlagen, die Fenster blinde Pappen. Ich stemme die schwere Türe auf. Hier ging ich, vor vielen Jahren. Hier war das Atelier von Hans.«

1948 waren Hans Grundigs Kraftreserven aufgebraucht. Er verließ die Hochschule aus gesundheitlichen Gründen. Ironie des Schicksals: Wie Lea Grundig geriet er in die Realismusdebatte zu Beginn der frühen 50er Jahre. Sie sollten sie überstehen.

Mit nur 57 Jahren starb Hans Grundig 1958, die fünfjährige Haft im KZ hatte seine Gesundheit zerstört. Im selben Jahr war er für seine Autobiografie mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der DDR ausgezeichnet worden. Ein befreundeter jüdischer Kunsthändler, der ebenfalls das Konzentrationslager überlebt hatte, schrieb aus Warschau: »Grundig war der proletarische, edle Ritter, der sein Leben lang schwer kämpfen musste und nun, wo er Anerkennung findet, stirbt er.«

Viele von Hans Grundigs Arbeiten hängen in der Galerie Neue Meister in Dresden und in der Nationalgalerie Berlin. In der DDR galt er als proletarisch revolutionärer Künstler. Nach seinem Tod spielte sein Werk jedoch kaum noch eine Rolle. Seine besten Arbeiten werden von Melancholie beherrscht, die zeitweilig als »Geschichtspessimismus« verunglimpft wurde. Im Westen kannte man die Bilder kaum, und wenn diese erwähnt wurden, dann als Beispiele des »sozialistischen Realismus«.

1996 hing im Centre Pompidou als Dresdner Leihgabe Grundigs Triptychon »Das Tausendjährige Reich« von 1934/38 in der Ausstellung »Das Gesicht der Geschichte«. Man staunte über die surrealistisch-veristische Malweise des noch abwesenden, aber nahenden Grauens. Die Kunstkritik sprach von dem Werk eines Apokalyptikers, der den Abgrund malte, Höllenvisionen mit radikalem Gestus. Letztes Jahr wurde bei Grisebach eines seiner Gemälde für 370.000 Euro verkauft. Vielleicht ist es der Auftakt für eine Wiederentdeckung.