Man sieht ihn gern

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Ein Gruß an den Funkturm: Herbert Köfer

Wenn man aus Richtung Potsdam kommend über die Avus nach Berlin fährt, wird man vom Funkturm begrüßt. Kaum jemand wird bei seinem Anblick daran denken, dass das Wahrzeichen zur Grundlage für die Laufbahn eines der wandlungsfähigsten deutschen Schauspieler wurde. Als der 147 Meter hohe Turm eingeweiht wurde, war Herbert Köfer gerade fünf Jahre alt und sein Vater, der einen kleinen Postkartenverlag betrieb, erlangte das Exklusivrecht, den Turm aus allen Richtungen zu fotografieren. Als sich der Sohn entschloss, Schauspieler zu werden, konnte ihm Carl Köfer das Studium ermöglichen.

Nach dem Krieg kam Herbert Köfers Karriere in Gang, vor allem als er zur Verwunderung seiner Kollegen vom Deutschen Theater Berlin zum neuen Medium Fernsehen wechselte. Seit 1952 sah man ihn auf dem Bildschirm als Ansager und Moderator, als Charakterdarsteller und Kabarettist, gelegentlich mit Gesang und Tanz im Adlershofer Fernsehen. Auch die Defa holte ihn immer wieder für ihre Spielfilme. Diesen Beruf übt er bis heute aus und gilt als ältester aktiver Schauspieler der Welt.

Der MDR nutzt – sekundiert vom RBB – den 100. Geburtstag des Publikumslieblings am Mittwoch zu wahren Köfer-Festspielen. Sie ermöglichen dem Publikum, die vielen Facetten des Jubilars zu bewundern, aber auch ein Wiedersehen mit (oder erstmaliges Entdecken von) hervorragenden Partnern: Stars wie Dean Reed im »Kessel Buntes« oder Helga Hahnemann oder Eberhard Cohrs in Sketchen. In Fernsehspielen nach literarischen Vorlagen, die allzu selten ins Programm finden, konnte man Köfer etwa in Shaws »Androklus und der Löwe« (1969) sehen oder in Georg Hermanns »Grenadier Wordelmann« (1980). Schade, dass man auf seine Charakterrollen wie den Meister Barbarino in »Krupp und Krause« (1969) oder den Kohlenträger Lienau in der Reihe »Eva und Adam« (1973) verzichtete. Aber das große Publikum liebt ihn mehr in Alltagsserien wie in »Rentner haben niemals Zeit« oder »Geschichten übern Gartenzaun«, beide mit Helga Göring. Auch wenn er mit riesigem Rauschebart in »Martin XIII.« oder im Fummel in »Opa ist die beste Oma« auftrat, nahm man es ihm gern ab.

Auch im Ersten kam der zweimalige Nationalpreisträger der DDR vor. Nicht in der »Tagesschau«, nein, aber immerhin als Kai Pflaumes Gast in »Wer weiß denn so was!«. Köfer war übrigens in Berlin/DDR auch Stadtverordneter. Aber, wer weiß denn so was!