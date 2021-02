Der Charme des Nichtperfekten

imago images/POP-EYE »Einer fängt mit irgendwas an, und schon ist ein Lied fertig« – Françoise Cactus (mit Partner Brezel Göring, Lido, Berlin, 2016)

»Aber natürlich bin ich ein Role Model für Frauen«, antwortete Françoise Cactus, wie so oft laut lachend und hustend gleichzeitig, auf die entsprechende Interviewfrage. Und weiter: »Ich bin selbstbewusst, ich spiele Schlagzeug. Ich singe, obwohl ich nicht die Callas bin – und mache es trotzdem!« Das war vor gut anderthalb Jahren, anlässlich der Promo zu »Ah! Quel Cinéma!«, dem 15. Album ihrer Band Stereo Total. Cactus klang so begeistert, als hätten sie und Langzeitpartner Brezel Göring gerade ihr Debüt veröffentlicht. Keine Spur von Ermüdungserscheinungen, ganz im Gegenteil: »Das Musikmachen wird mit den Jahren immer leichter für uns: Brezel und ich verstehen uns im Studio so gut, das geht wie von selbst. Einer fängt mit irgendwas an, und schon ist ein Lied fertig.«

Den anarchisch-punkigen Charme des Nichtperfekten erhielten sich Françoise Cactus und Brezel Göring auch nach fast 30 Jahren gemeinsamen Musikmachens, nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Herangehensweisen: »Die Musik, die ich mag, ist sehr einfach: Punk, Rock ’n’ Roll … Brezel ist da anders, er spielt gern kompliziertere Sachen und muss dafür üben – ich hasse es zu üben! Ich mag leichte Stücke, die ich gut auf der Bühne spielen kann.«

Stereo Total begründeten ihr eigenes Genre, für das es keinen Namen gibt, enthusiastisch vermischten sie Chanson, Electro, Punk, Yéyé und vieles andere, sangen auf deutsch, englisch, japanisch, spanisch und ­natürlisch französisch. So entstanden säckeweise Undergroundhits wie »Schön von hinten«, »Ich bin nackt«, »Liebe zu dritt«, »Wir tanzen im Viereck«, »Zu schön für dich« und feministische Minimanifeste wie »Die Frau in der Musik (stört immer)« – eine Erfahrung, die die junge Françoise selbst gemacht hatte. Ihre erste Band Les Hormones, gegründet in den frühen 80er Jahren in ihrem Heimatörtchen Villeneuve-l’Archevêque im Burgund, bestand aus drei Jungs und Françoise – damals noch mit ihrem bürgerlichen Nachnamen van Hove – an der Gitarre. Als sie von einer Urlaubsreise zurückkam, fand sie sich ersetzt – durch einen Jungen. Empört kehrte sie dem Burgund den Rücken und zog nach Berlin, lebte in besetzten Häusern, layoutete für die Taz und gründete eine neue Band: Les Lolitas, die eine Reihe herrlicher Rockabilly-Punkrock-Platten veröffentlichten. Françoise saß nun am Schlagzeug, dort konnte sie niemand vertreiben. Wenig später lernte sie Hartmut Richard Friedrich Ziegler alias Brezel Göring kennen und gründete mit ihm Stereo Total, anfangs mit Angie Reed am Bass und San Reimo an der Orgel.

Die Musik war gewiss das wichtigste, aber auch nur ein Mosaiksteinchen im Schaffen der unermüdlichen Selfmadefrau: Cactus schrieb Bücher wie ihre großartige »Autobigophonie« oder »Abenteuer einer Provinzblume« und produzierte Hörspiele, beispielsweise »Patty Hearst«: Die Geschichte der amerikanischen Millionärstochter, die sich ihren Entführern anschloss, faszinierte Cactus so sehr, dass Stereo Total Hearst neben dem Hörspiel einen Song widmeten, der auf ihrem Album »Paris – Berlin« zu hören ist.

2004 sorgte die von Cactus gehäkelte lebensgroße Puppe Wollita für Aufregung: Wollita war Teil der Ausstellung »When Love Turns to Poison« im Kunstraum Kreuzberg. Bild (ausgerechnet!) definierte Wollitas sichtbare Brustwarzen und gespreizte Beine als (Kinder-)Pornographie und verbreitete jede Menge Falschmeldungen über die angebliche Skandalfigur – Françoise Cactus nahm die Verleumdungen mit Humor und veröffentlichte Wollitas Biografie »Vom Wollknäuel zum Superstar«.

Seit 2016 moderierte Cactus einmal im Monat »Die Sendung« bei Radio eins, in der sie konsequent ausschließlich Vinylplatten zu von ihr gewählten Themen wie »Progressive Dinosaurier« spielte und Anekdoten über die Künstlerinnen und Künstler zum besten gab. Die nächste »Sendung« wird von ihrem Mann Brezel moderiert. Er wird alle Platten spielen, die Françoise noch ausgesucht hatte: Françoise Cactus, 1964 geboren, starb am 17. Februar 2021 in Berlin an Brustkrebs.