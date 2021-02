Trotz Vorbereitung gescheitert

Kay Nietfeld/Pool via REUTERS Ein Impfzentrum in Berlin

Unter der Überschrift »Pandemie – das Chaos hat System« veröffentlichte die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) am Donnerstag eine Erklärung mit Forderungen bezüglich der Anticoronamaßnahmen:

Seit Jahren ist die Möglichkeit einer Viruspandemie, wie wir sie erleben, bekannt. Das mögliche Ausmaß, Gefahren und die Betroffenheit der Menschen waren für ihr Eintreten berechnet. Die Notwendigkeit, das Gesundheitswesen auf eine Pandemie vorzubereiten, lag ebenso auf der Hand wie ihre Auswirkungen auf Schulen, Kindergärten und Gesundheitsämter. Getan wurde nichts.

Spätestens seit vergangenem Sommer war klar, dass mit einer zweiten Welle zu rechnen ist. Auch darauf gab es keine ausreichende Vorbereitung. (…) Die Maßnahmen, die die Regierungen in Bund und Ländern ergreifen, sind völlig widersprüchlich. Sie setzen auf die langsame Schaffung einer sogenannten Herdenimmunität. Die Bundesregierung nimmt mit dieser Strategie Tausende Tote billigend in Kauf.

Die Schulen sollen wieder öffnen. Obwohl im Sommer ausreichend Zeit gewesen wäre, sind sie darauf nicht vorbereitet. Zum Schutz von Lehrenden und Lernenden wurde kaum etwas getan. (…)

Wir fordern: Präsenzunterricht in kleinen Klassen, in denen sich Hygiene- und Abstandsregeln einhalten lassen, die Ausstattung aller Schulen mit Technik für alle Kinder und die Ausbildung der Lehrkräfte für deren Nutzung, ein Konjunkturpaket, das den Investitions- und Reparaturstau in Schulen und Kindergärten schnellstmöglich beseitigt, dauerhaft mehr Personal im Bildungswesen.

Die Milliarden für Konzerne wie Lufthansa oder Galeria-Kaufhof flossen schnell. Selbst großen Unternehmen, die Arbeitsplätze abbauten oder ihren Aktionären Dividenden zahlten, wurde »unbürokratisch« geholfen. Krankenhauskonzerne verdienten sich an der Pandemie eine goldene Nase.

Kleingewerbetreibende, Kulturschaffende, Gastronomen, Friseure warten bis heute vergeblich auf Hilfe. (…) Wir fordern gemeinsam mit Gewerkschaften und Sozialverbänden: die Anhebung der Regelsätze für Hartz IV auf mindestens 600 Euro für alle Menschen, für die Dauer der Krise einen pauschalen Mehrbedarfszuschlag in der Grundsicherung von 100 Euro pro Kopf und Monat, mindestens für die Dauer der Krise ein Verbot von Zwangsräumungen und die Aussetzung von Kreditrückzahlungen, Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro, die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstockung des Kurzarbeitergelds durch die Unternehmen, die sofortige Auszahlung der Unterstützung für Kleinbetriebe.

Mit großem Tamtam wurde der Impfbeginn im Dezember angekündigt. Noch immer kommt das Impfen kaum voran. (…) Wir fordern: sofort mehr festangestelltes Personal in den Gesundheitsämtern, die Patente für die Impfstoffe müssen sofort und international freigegeben werden, die Impfstoffproduktion muss vergesellschaftet werden.

Reiche Länder kaufen die Impfstoffe auf, es entwickelt sich ein Impfstoffnationalismus. Das ist unmenschlich und verhindert einen umfassenden Kampf gegen die Pandemie. (…) Wir fordern: die gleichberechtigte Versorgung aller Menschen überall auf der Erde mit Impfstoff, Forschung und Herstellung dürfen nicht dem Profitprinzip unterliegen, sondern sie müssen unter Regie der UNO und der WHO transparent organisiert werden, die Aufhebung aller Sanktionen – sie stehen der notwendigen Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus entgegen. (…)

