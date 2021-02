Agustin Marcarian/REUTERS Medizinisches Personal in La Plata in den Außenbezirken von Buenos Aires

Wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, wie die westlichen Mächte die Welt in der Ära ihrer – nun langsam zu Ende gehenden – globalen Dominanz zugerichtet haben, kann sich einfach die Zahlen zum aktuellen Stand der Covid-19-Impfkampagnen vor Augen führen, die UN-Generalsekretär António Guterres vor dem G-7-Videogipfel am Freitag nannte: Von den inzwischen verimpften Dosen sind 75 Prozent in lediglich zehn Ländern verabreicht worden, von denen die Mehrzahl wohlhabend ist; 130 ärmere und ärmste Länder haben hingegen noch keine einzige Impfung vornehmen können. Und da sich die reichen Staaten die überwiegende Mehrheit der Vakzine, die die großen westlichen Pharmakonzerne produzieren wollen, längst vorab gesichert haben, besteht für die ärmeren kaum eine Chance, in absehbarer Zeit selbst mit dem Impfen beginnen zu können. Die Reichen zuerst, und der Rest siecht dahin. Nein, das ist kein Unfall; so barbarisch funktioniert es auch sonst, das vom Westen dominierte kapitalistische Weltsystem.

Allerdings muss man inzwischen Einschränkungen machen, die zeigen, dass sich die globalen Gewichte verschieben. Nicht nur, dass ein Teil des alten Westens, die EU, den Impfstart mit einer geballten Ladung Inkompetenz so sehr verpatzt hat, dass nur ihr bevölkerungsreichstes Land, die Bundesrepublik, unter den zehn Ländern mit den (absolut gezählt) meisten verimpften Dosen zu finden ist. Zu den Top Ten zählen mit China und Russland zwei Staaten, die dabei sind, die westliche Dominanz zu durchbrechen, die ihre eigenen Impfstoffe entwickelt haben und sie nun auch, soweit ihre Kapazitäten reichen, anderen Ländern günstig verkaufen. Dass Brasilien und die Türkei inzwischen zu den Staaten mit den meisten verimpften Dosen gehören, das verdanken sie China, das sie genauso beliefert wie Marokko oder Indonesien. Argentinien wiederum konnte kürzlich mit Vakzinen aus Russland beginnen, sein medizinisches Personal zu immunisieren. Welche Motive auch immer Beijing und Moskau dazu treiben – ihr Beispiel zeigt: Das gewohnte »Die Reichen zuerst« ist kein Naturgesetz.

Das zeigt übrigens auch die große Ausnahme im Westen: der in Cambridge ansässige Konzern Astra-Zeneca, der seinen Impfstoff – zumindest vorläufig – zum Produktionspreis verkauft und ihn vor allem auch von Partnerfirmen in anderen Ländern herstellen lässt – in Indien etwa, das inzwischen doppelt so viele Dosen verimpft hat wie Deutschland und darüber hinaus Drittstaaten beliefert, Bangladesch, Myanmar oder Mexiko. Das alles ist zwar immer noch weit von der sofortigen kompletten Freigabe der Vakzinpatente entfernt, die dringend notwendig wäre, um im Kampf gegen die globale Pandemie die globale Impfstoffproduktion zu steigern und endlich das Leben über den Profit der Pharmaindustrie zu stellen. Es ist aber immerhin mehr als das, was Deutschland und die EU tun: stolze Helfertöne zu spucken, ansonsten aber zuzusehen, wie die ärmere Mehrheit der Menschheit unter der Pandemie kollabiert.