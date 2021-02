Scharfe Kritik an türkischen Behörden

Istanbul. In Zusammenhang mit den andauernden Studierendenprotesten in der Türkei hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) scharfe Kritik am Vorgehen der Behörden geäußert. »Die türkischen Behörden haben auf die Proteste konsequent mit übermäßigem Einsatz von Gewalt und willkürlicher Inhaftierung reagiert«, hieß es in einer Mitteilung von HRW vom Donnerstag. Studierende und Akademiker der renommierten Istanbuler Bogazici-Universität sowie Unterstützer protestieren seit Anfang Januar gegen die Einsetzung eines neuen Rektors, der durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bestimmt wurde. Hunderte Menschen wurden festgenommen, neun Studenten sind derzeit in Untersuchungshaft. (dpa/jW)