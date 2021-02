Frau stirbt in Grenzfluss zwischen Mexiko und USA

Piedras Negras. Beim Überqueren des Grenzflusses zwischen Mexiko und den USA ist eine Frau in den eiskalten Fluten gestorben. Die Venezolanerin gehörte einer Gruppe von vier Menschen an, die über den Río Bravo in die USA zu gelangen versuchten, wie Mexikos Einwanderungsbehörde INM am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgab. Zwei von ihnen schafften es demnach ans andere Ufer. Ein anderer kehrte zurück und musste wegen einer Unterkühlung behandelt werden. (dpa/jW)