Weniger Asylanträge 2020 in der EU

Rom. Im vergangenen Jahr sind rund 30 Prozent weniger Asylanträge in der EU eingegangen. 2020 sind rund 461.300 solcher Ersuchen eingereicht worden, während es im Vorjahr noch etwa 671.200 gewesen waren, wie die EU-Asylagentur EASO am Donnerstag in Valletta auf Malta mitteilte. Die Zahlen seien damit so niedrig wie seit 2013 nicht mehr. Den Rückgang führte die Behörde demnach etwa auf die coronabedingten Reisebeschränkungen zurück. (dpa/jW)