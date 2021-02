Ignoranz und Unwillen

imago images/Patrick Scheiber Anbringen von Plakaten auf dem Hanauer Heumarkt am Donnerstag

Schon im Vorfeld ließen Spitzen des Staates keinen Zweifel daran, was für sie der Jahrestag des Anschlags von Hanau ist: eine erneute Gelegenheit, um zu demonstrieren, dass sie »auf der richtigen Seite« stehen. Auf der Seite der Opfer des Anschlags, der Angehörigen und Überlebenden, an der Seite aller Opfer rechter Gewalt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlas in ihrem Podcast am 13. Februar die Namen der neun Menschen mit migrantischen Wurzeln, die der Rassist Tobias Rathjen am 19. Februar 2020 in der hessischen Stadt an zwei Tatorten erschossen hat. Sie sprach vom Rassismus als »Gift« und sagte: »Wir alle, die wir hier in Deutschland friedlich miteinander leben wollen, stehen geeint gegen den Hass der Rassisten.«

Solche wohlfeilen Beschwörungen müssen den Angehörigen der Opfer von Hanau und den Überlebenden wie Hohn in den Ohren klingen. Denn in ihrer Wahrnehmung steht der Staat keineswegs an ihrer Seite. Im Gegenteil. Sie fühlen sich im Stich gelassen. In einem ebenso erschütternden wie berührenden Video, das am Sonntag auf der Website der »Initiative 19. Februar Hanau« und bei Youtube veröffentlicht wurde, listen Angehörige und Überlebende mit der Initiative die vielen Fehler und Versäumnisse auf, die es vor der Tat, während des Einsatzes und danach gegeben hat. Sie sprechen von einer »Kette des Versagens« und geben dem Video, das im von der Initiative als Treffpunkt angemieteten Laden aufgenommen wurde, eine eindeutige Überschrift: »Wir klagen an!«

»Politiker reden von einer Zäsur nach Hanau«, erklärt zu Beginn Newroz Duman, Sprecherin der Initiative, »doch mit warmen Worten und leeren Versprechungen, wird sich nichts verändern.« Nur durch eine »kritische und schonungslose Aufklärung sowie Konsequenzen in der Praxis« könne es einen wirklichen Einschnitt geben, so Duman. Bis heute seien viele Fragen zum Anschlag unbeantwortet. Die Aktivistin spricht im Video von einem »unverzeihlichen Fehlverhalten der Sicherheitsbehörden in der Tatnacht«, von einer »Unwilligkeit und Schludrigkeit« von Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung der Tat, von »unglaublicher Ignoranz bis hin zu rassistischen Verhaltensweisen« auf seiten der Behörden.

Was Angehörige und Überlebende anschließend in dem Filmbeitrag vortragen, oft mit kaum zu übersehender Wut, macht deutlich, dass Duman mit ihrer Kritik nicht übertreibt. So fragt Piter Minnemann, der die Schüsse am zweiten Tatort, in der »Arena Bar« im Stadtteil Kesselstadt, überlebte, ob die neun Opfer nicht alle hätten überleben können, wenn die Behörden rechtzeitig tätig geworden wären. Das sei die zentrale Frage, die sich die Angehörigen immer wieder stellten. Minnemann kritisiert, dass der Attentäter noch eine Waffenbesitzkarte haben konnte, obwohl er mehrfach auffällig geworden war. Serpil Unvar, Mutter des getöteten Ferhat Unvar, fragt, warum die Behörden untätig blieben, nachdem Rathjen 2019 bei Schießtrainings in der Slowakei aufgefallen war. Mit bebender Stimme sagt sie in die Kamera: »Der Täter hat sehr viel trainiert, um unsere Kinder am Ende professionell zu töten.«

Auch der Einsatz in der Tatnacht wird im Video kritisiert. Abdullah Unvar, Cousin von Ferhat Unvar, weist darauf hin, dass Vili Viorel Paun den Täter in seinem Auto verfolgte und dabei dreimal erfolglos versuchte, den Notruf der Polizei zu erreichen. Der Attentäter erschoss Paun durch die Windschutzscheibe. »Wäre sein Tod zu verhindern gewesen, wenn er beim Notruf durchgekommen wäre und man ihm geraten hätte, Abstand zu halten?« fragt Unvar. Cetin Gültekin, Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin, klagt die Behörden an, dass die Körper der getöteten Menschen ohne Rücksprache mit den Angehörigen obduziert wurden. Die Konfrontation mit den »geöffneten und wieder zugenähten Körpern unserer Liebsten« sei ein »zweites Trauma«, das die Angehörigen bis heute belaste.

Auf der Website der Initiative wird die »Schwerfälligkeit der Ämter bei der Unterstützung und Hilfe« kritisiert, die »Kälte der Bürokratie». Von »wiederkehrenden Respektlosigkeiten und herabwürdigenden Gesten« von Behördenvertretern gegenüber Angehörigen und Überlebenden ist die Rede. Das sei der »Normalzustand von institutionellem Rassismus«. Den kritisiert auch Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. Neofaschistische Gruppen seien »nur der offensichtlichste Ausdruck von Rassismus und Menschenverachtung, quasi die Spitze des Eisbergs«, sagte sie am Donnerstag gegenüber jW. Was darunter liege, wollten Bundesregierung und Sicherheitsbehörden nicht sehen, »weil sie dann nämlich selbst im Fokus stünden«. Sie rede von Polizeigesetzen, »die rassistische Kontrollen geradezu verlangen«, von der EU-Abschottungspolitik und von einem »antimuslimischen Grundrauschen« im Land. »Bei all dem sind die Behörden von Bund und Ländern hochgradig mitverantwortlich, und all das gibt gewaltbereiten Rechtsextremen ideologische Nahrung«, so Jelpke.