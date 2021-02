Nachschlag: Ohne Kommentar

shutterstock/arte In den Fußstapfen ihres Vaters, des großen Patriarchen: Die Medienunternehmerin Elisabeth Murdoch (1997)

Seit nun so langem schon manipulieren bürgerliche Medienimperien die westliche Öffentlichkeit, liefern zu jedem Verbrechen eine Begründung und zerstören ohne Bedauern aus reiner Sensationslust Existenzen. Was Leute wie der US-Amerikaner William Randolph Hearst einmal begannen, der einem Fotografen mit Blick auf Kuba gesagt haben soll: »Liefern Sie die Fotos, ich liefere den Krieg«, wurde später vor allem von einem Mann fortgeführt, wenn man von eher kleineren Lichtern wie den Familien Mohn oder Springer hierzulande einmal absieht: dem Australier Rupert Murdoch. In vorgeblich neutraler Weise zeichnet die dreiteilige Arte-Dokumentation »Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie« den »Werdegang« des Medienmoguls nach, der als genialer Selfmademan dargestellt wird. Das allein ist schon zum Abwinken. Wer das Sitzfleisch hatte, bis zum Ende durchzuhalten, wurde dann noch mit einem astreinen Propagandafilm belohnt: »Bellingcat – Truth in a Post-Truth World«. Kommentar kann man sich sparen. (jt)