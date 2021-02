Faschistenehrung in Madrid

Jesus Hellin /imago images / Lagencia Teilnehmer des Aufmarsches am Sonnabend in Madrid

Am Sonnabend nahmen in Madrid rund 300 Faschisten an einer Kundgebung zur Ehrung der »Blauen Division« (División Azul) teil. Zu den Organisatoren gehörte die Gruppe »Juventud Patriota« (Patriotische Jugend). Auch Faschisten der Parteien »España 2000« sowie der Franco-Partei Falange nahmen teil. Per Video dokumentierte der Journalist Miquel Ramos für die Tageszeitung La Marea die rechte Versammlung.

Auf einer Demonstration durch das Zentrum von Madrid wurden Banner mit antikommunistischen Slogans sowie »Ruhm und Ehre den Gefallenen« getragen. Der Marsch der Faschisten führte zum Denkmal für die »Blaue Division« auf dem Friedhof der Almudena. Dort wurden antisemitische und antikommunistische Reden gehalten. »Es ist unsere höchste Pflicht, für Spanien zu kämpfen und für Europa, das nun schwach und erledigt ist vom Feind«, riefen Teilnehmer. »Der Feind wird immer derselbe sein«, hieß es weiter, »aber mit unterschiedlichen Masken.« Eine Rednerin sagte mit Blick auf »die Juden«, »die Blaue Division musste wegen ihnen kämpfen«. Die sogenannte Blaue Division aus spanischen Freiwilligen wurde 1941 aufgestellt, in Deutschland ausgebildet und kämpfte bis 1943 mit den Truppen des faschistischen Deutschlands gegen die Rote Armee. Auch jetzt noch gibt es in Madrid ein Denkmal für die Angehörigen der Division. Dort legten die Teilnehmer des Aufmarsches am Wochenende einen Blumenkranz mit der spanischen Flagge und einem Hakenkreuz ab.

Dabei war auch ein Priester, der eine Messe für die Angehörigen der División Azul zelebrierte und sich in Ausfällen gegen Kommunisten erging. »Der Marxismus« versuche »heute wie gestern«, den Frieden in der Gesellschaft und »in unseren Seelen« zu zerstören, sagte der Geistliche. Dabei skandierten die Anwesenden, von denen manche Uniformen aus der Franco-Zeit trugen, immer wieder »Hoch lebe Spanien!« Dabei zeigten zahlreiche Anwesende den faschistischen Gruß.

Unter den Teilnehmern waren auch bekannte Faschisten wie Manuel Andrino oder Ignacio Menéndez. Andrino, Chef der Falange, wurde im vergangenen Juli zu einer Haftstrafe von einem Monat verurteilt, weil er mit anderen 2013 ein katalanisches Kulturzentrum stürmte. Der zweite, Menéndez, erklärte am Mikrofon: »Faschismus ist Freude!« Die Veranstaltung verlief ungestört vor den Augen den anwesenden Polizisten.

Erst am Dienstag, nachdem in den sozialen Medien die Kritik laut geworden war, erklärte die Staatsanwaltschaft in Madrid, dass sie untersuchen wird, ob im Rahmen der Veranstaltung sogenannte Hassdelikte stattgefunden haben. Bereits am Montag hatte die Föderation der Jüdischen Gemeinden von Spanien (Federación de Comunidades Judías de España, FCJE) die für Hassverbrechen zuständige Behörde darum gebeten, tätig zu werden. Die FCJE erinnerte daran, dass Spanien 2020 der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken beigetreten ist und solche Veranstaltungen gegen deren Prinzipien verstoßen.

Vergangene Woche war Vizeministerpräsident Pablo Iglesias vom Linksbündnis Unidas Podemos mehrfach kritisiert worden, weil er auf die »fehlende demokratische Normalität« aufmerksam gemacht hatte. Am Dienstag teilte er per Twitter die Aussage von José Luis Concepción, Vorsitzender des Verfassungsgerichts von Kastilien und León, wonach »in dem Moment, wo die Kommunistische Partei in einem Land Teil der Regierung ist«, die Demokratie bedroht sei – nur ein Beispiel dafür, wie tief der Antikommunismus und die Nähe zum Faschismus noch in den Institutionen sitzen.