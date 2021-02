Mitte Mai startet Prozess gegen Franco Albrecht

Frankfurt am Main. Der Fall des unter Terrorverdacht stehenden Oberleutnants der Bundeswehr Franco Albrecht wird ab Mai vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main verhandelt. Die Hauptverhandlung beginne am 18. Mai, teilte das Gericht am Dienstag mit. Albrecht ist wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt. Er soll aus mutmaßlich »rechtsextremistischer« Motivation Waffen beschafft haben, um Anschläge auf den damaligen Justizminister Heiko Maas (SPD) und die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth (Grüne), zu verüben. Dazu gab er sich laut Anklage als Syrer aus, um den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken. Der 32jährige sitzt nicht in Untersuchungshaft. Der bereits für 2020 geplante Prozess war wegen starker Belastung des Gerichts verschoben worden. (dpa/jW)