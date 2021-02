Keine Strategie erkennbar

imago images/rheinmainfoto Kundgebung im Gedenken an die Opfer des Anschlags (Hanau, 22.8.2020)

Nach rechten und rassistischen Anschlägen überbietet sich die Politik fast schon gewohnheitsmäßig mit hehren Versprechungen, etwa rassistische Ideologien und Diskriminierung noch entschiedener zu bekämpfen. So war es auch nach dem Anschlag in Hanau, wo ein Täter am 19. Februar 2020 neun Menschen mit migrantischen Wurzeln erschoss. Der Jahrestag des Anschlags ist auch Anlass, sich näher anzusehen, was aus den Versprechungen wurde. Das Fazit der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen (BKMO), einem Zusammenschluss von mehr als 50 (post-)migrantischen Organisationen, fällt ernüchternd aus. Bei einem Onlinepressegespräch unter der Überschrift »Wo bleibt die Wende im Umgang mit Rassismus?« kritisierten Vertreter der Organisationen am Dienstag, es werde nach wie vor zuwenig getan.

So bezeichnete Farhad Dilmaghani vom Verein »Deutsch plus« den Ende November 2020 verabschiedeten 89-Punkte-Plan der Bundesregierung gegen »Rechtsextremismus« und Rassismus (siehe jW vom 26.11.2020) als »Sammelsurium an Maßnahmen«. Das Konzept enthalte zwar sinnvolle Einzelmaßnahmen, »aber es ist keine Gesamtstrategie erkennbar«. Es brauche etwa ein Antidiskriminierungsgesetz mit mehr Klagemöglichkeiten für Betroffene und einem flächendeckenden Netz von Beratungsstellen. Nötig sei auch ein Ministerium, das sich federführend um die Gleichstellung von Menschen mit Migrationsgeschichte, um den Kampf gegen Diskriminierung und eine »menschenrechtsbasierte Asyl- und Migrationspolitik« kümmere. Diese Themen seien beim Bundesinnenministerium »nicht gut aufgehoben«, so der Experte.

Marianne Ballé Moudoumbou von der panafrikanischen Frauenorganisation PAWLO e. V. kritisierte, dass nach rassistischen Taten immer noch die These vom Einzeltäter verbreitet werde, »obwohl klar sei, dass Rassismus institutionell und strukturell in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sei« und von dort auch bekämpft werden müsse. »In der Bundesrepublik leiden wir unter einem selektiven Gedächtnis, was Leid von gesamten Menschengruppen anbelangt«, so Moudoumbou.

Sami Dzemailovski vom Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die in ihrem wöchentlichen Podcast an den Anschlag vom Februar 2020 erinnert und die Namen der Opfer verlesen hatte. Das sei ein »wichtiges Signal«, sagte Dzemailovski. Merkel hatte in dem Podcast erklärt, dass »Gewalttaten wie die Morde von Hanau, wie der Anschlag von Halle oder der Mord an Walter Lübcke« der Öffentlichkeit »auf schreckliche Weise« vor Augen geführt hätten, »was der Rechtsextremismus anrichten kann«. Es müsse alles daran gesetzt werden, um »dieser verheerenden Ideologie den Boden zu entziehen«.

Dzemailovski betonte, dass der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung bereits in der Schule anfange. Die Kinder müssten früh lernen, dass Kinder mit einer anderen Hautfarbe oder einem fremd klingenden Namen nicht anders seien als sie, dass alle Menschen gleich seien. Saraya Gomis vom Verein »Each One Teach One« forderte, der gesamte Schulunterricht müsse Diskriminierung als Grundthema haben. Es reiche nicht aus, wenn man sich nur in bestimmten Fächern punktuell mit dem Thema befasse und das dann »nur abhakt«.

Auch die Angehörigen der in Hanau ermordeten Menschen wiederholten mit Blick auf den Jahrestag des Anschlags ihre Kritik an Politik und Behörden. Im Deutschlandfunk sagte Ajla Kurtovic, deren Bruder Hamza bei dem Anschlag getötet wurde, die Angehörigen würden von Polizei und Politik mehr oder weniger allein gelassen. Die Familien wüssten auch ein Jahr nach der Tat nicht genau, was mit ihren Kindern am 19. Februar 2020 passiert sei. Viele Fragen seien offen. So gebe es bis heute keine plausible Erklärung dafür, warum das Notruftelefon überlastet gewesen sei und entsprechende Anrufe nicht durchgestellt worden seien, so Kurtovic. Die Angehörigen würden von einer Behörde zur anderen verwiesen. Niemand sehe sich in der Verantwortung. Etwas Trost spende, dass die Tat von Hanau nicht vergessen sei, man erfahre viel Solidarität, sagte Kurtovic.