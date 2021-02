Altmaier geht auf Kapital zu

Dorothée Barth/dpa Wirtschaftsminister Altmaier will die Obergrenzen bei der Überbrückungshilfe für Großunternehmen kippen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Kapitalverbände wollen zu den nächsten Beratungen von Bund und Ländern zur Coronakrise Anfang März eine »Öffnungsstrategie« erarbeiten. Das sagte der CDU-Politiker nach dem am Dienstag organisierten »Wirtschaftsgipfel«. Es gehe um Empfehlungen an die Ministerpräsidenten, erklärte der Minister. Es sei von Verbänden »nachvollziehbar« beklagt worden, dass Ungewissheit mit das schwierigste sei in der derzeitigen Lage. Altmaier kündigte außerdem Nachbesserungen bei den staatlichen Hilfen an. Ein »Härtefallfonds« solle Ungerechtigkeiten beheben. Die Idee sei, dass die Länder für einen solchen Fonds einen gewissen Beitrag einsetzen könnten. Wegfallen sollen zudem Obergrenzen bei der Überbrückungshilfe III. Bisher sind Unternehmen bis zu einem Umsatz von 750 Millionen Euro im Jahr 2020 antragsberechtigt.

Mit Blick auf das Treffen sagte Klaus Ernst, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, in einer Mitteilung am Dienstag: »Dass es zu einem zweiten Lockdown kommen würde, war spätestens am Ende des Sommers klar. Dennoch wurde die Zeit nicht genutzt, um vernünftige Strukturen aufzubauen, damit notwendige Wirtschaftshilfen schnell ausbezahlt werden können.« Da habe das Wirtschaftsministerium versagt. »Dass Gelder ohne jede Auflage hinsichtlich Beschäftigungssicherung an Unternehmen fließen, ist nicht hinnehmbar.« Staatshilfen müssten zur Bedingung haben, dass Verlagerungen ins Ausland ausgeschlossen würden und die Unternehmensführung mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung treffe, wie die Beschäftigung gesichert und die Belegschaft durch Weiterbildung für die Zukunft gerüstet werden solle, sagte Ernst weiter.

Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bezeichnete die Ergebnisse des »Wirtschaftsgipfels« als enttäuschend, wie dpa am Dienstag berichtete. »Das Chaos geht in die Verlängerung.« Göring-Eckardt plädierte für einen Stufenplan mit klar definierten weiteren Öffnungsschritten. (dpa/jW)