Nachschlag: Frei von der Leber weg

imago images/Rene Traut Die Leber verträgt wohl eine Menge, aber man sollte sie nicht mit zuviel Alkohol und Zucker traktieren. Ob Bier sie eher durchspült?

Eine sozialdemokratische Punkband aus dem Rheinland behauptete in den 1980er Jahren einmal, man könne sie schreien hören, wenn man den eigenen Körper mit Korn, Bier, Schnaps und Wein traktiere. Dabei stimmt das gar nicht. Sie klagt nicht, steckt eine Menge weg und regeneriert sich bemerkenswert rasch. Ein freundliches Organ ist sie, die Leber. Man muss ihr schon viel zumuten, bis sie ihre Dienste versagt. Wer es allerdings zu bunt treibt, macht sie fett. Man kennt das, sagt die Gastroenterologin Alexandra Köppe, von den Gänsen, denen mittels Mast eine Stopfleber verpasst wird, die dann als Delikatesse in französischen oder ungarischen Feinkostläden ausliegt. Verursacher Nummer eins der Fettleber war lange Zeit der Alkohol, jetzt ist es der Zucker. Fachleute raten daher: Bitte nicht mehr Obst essen, denn das enthält viel Fruchtzucker. Also Finger weg von Smoothies, nicht die beleidigte Leberwurst spielen und mal wieder zum Bier greifen – ist auch gut für volles Haar. (brat)