Linke: Keine Neuausrichtung der Kuba-Politik

Nachdem ein Beschluss des Parteivorstandes von Die Linke vom 23. Januar zur Kuba-Solidarität deutliche Kritik erfahren hat, fasste das Gremium am Sonntag einen weiteren, der einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen wurde. Darüber informierte Cuba Sí auf Twitter. In dem neuerlichen Beschluss heißt es:

Der Parteivorstand weist die Interpretation einer Neuausrichtung der Kuba-Politik der Partei Die Linke, die aufgrund des Beschlusses von 23.1.2021 stattgefunden haben soll, entschieden zurück. Im Beschluss hat es keine Unterstützung der sog. San-Isidro-Bewegung, wie in einigen Medien kolportiert, gegeben. Die Linke unterstützt den mit der Verabschiedung der neuen Verfassung von 2019 ausgelösten breiten gesellschaftlichen Diskussionsprozess zur weiteren demokratischen Entwicklung Kubas im Rahmen seines sozialistischen Gesellschaftssystems. Die Linke war, ist und bleibt solidarisch mit dem sozialistischen Kuba und seiner Revolution.

In einer Pressemitteilung teilte die »Zero Covid«-Kampagne zur Veröffentlichung des Aufrufs der »Gewerkschafter:innen für einen solidarischen europäischen Shutdown« mit:

Eine Vielzahl aktiver Kolleg:innen aus verschiedenen Sparten und Betrieben haben sich mit einem eigenen, gewerkschaftlichen Aufruf der Kampagne angeschlossen. Vor allem die Themenkomplexe Arbeitsschutz und Krisenhilfe vermissen die Gewerkschafter:innen in der aktuellen Pandemiebekämpfung: »Wir hören von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, dass selbst einfachste Hygienebestimmungen am Arbeitsplatz nicht eingehalten werden können und Arbeitgeber die notwendige Schutzausrüstung nicht zur Verfügung stellen«, so Stefan Dietl von der Initiative »Gewerkschafter:innen für einen solidarischen europäischen Shutdown«. So ist es auch nicht verwunderlich, dass aus zahlreichen Betrieben Berichte vorliegen, die nahelegen, dass der Arbeitsplatz ebenfalls ein Hauptfaktor für das Infektionsgeschehen ist. Das ist auch den zahlreichen eingesendeten und unter dem Hashtag »#CovidAtWork« in loser Folge veröffentlichten Erfahrungsberichten betroffener Kolleg:innen zu entnehmen.

Die Forderung lautet daher: Die Bekämpfung der Pandemie darf nicht länger auf dem Rücken von abhängig Beschäftigten, Kleinstunternehmer:innen und Soloselbständigen stattfinden. Statt immer neuer Beschränkungen des Privatlebens sollen die Betriebe nicht notwendiger Wirtschaftsbereiche ebenfalls schließen.

In diesem Zusammenhang bringt die Initiative erneut ein umfassendes Sozialpaket zur Absicherung der Beschäftigten ins Gespräch: »Zu Hause bleiben kann nur, wer finanziell abgesichert ist. Dies ist nur mit einer deutlichen Anhebung des Kurzarbeitergeldes – im besten Falle auf 100 Prozent – sowie der Einführung eines Mindestkurzarbeitergeldes realisierbar. Gleichzeitig muss der Kündigungsschutz und die Unterstützung für Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer bzw. Soloselbständige ausgeweitet werden«, so Dietl weiter. Den Aufruf haben bisher Gewerkschaftssekretär:innen, Betriebs- und Personalräte, Jugendvertretungen, Vertrauensleute, andere ehrenamtlich Aktive sowie ganze Gremien aus verschiedenen Einzelgewerkschaften des DGB unterzeichnet.

Aufruf: zero-covid.org/gewerkschafterinnen-fur-einen-solidarischen-europaischen-shutdown