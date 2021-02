Wer regiert in Katalonien?

Thiago Prudencio/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa Antifaschisten in Barcelona protestieren am Freitag gegen die rechte Partei Vox

In Katalonien ist die Hauptfrage bei Wahlen längst: Ist die Bevölkerung für oder gegen die Unabhängigkeit der Region? Die Parteien, die sich dafür aussprechen, haben zusammen am Sonntag zum ersten Mal eine absolute Mehrheit erreicht, wenn auch die Wahlbeteiligung gegenüber den Wahlen 2017 um mehr als 20 Prozent gesunken ist. 46 Prozent der Katalanen gingen nicht wählen, laut Beobachtern möglicherweise aus Angst, sich im Wahllokal mit dem Coronavirus zu infizieren. Gewonnen hat der sozialdemokratische Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) mit seinem Kandidaten Salvador Illa. Der war bislang als Gesundheitsminister in Madrid für die Coronakrise zuständig, in den Medien sehr präsent und konnte das Ergebnis seiner Partei im Vergleich zu 2017 verdoppeln. Dennoch wollen die meisten Parteien nicht mit der PSC koalieren.

Nach den vorläufigen Ergebnissen vom Montag folgt auf die PSC mit 23,02 Prozent der Stimmen die sozialdemokratische Republikanische Linke Kataloniens (ERC) mit 21,31 Prozent. Beide Parteien bekommen demnach jeweils 33 Sitze im Parlament. Eine Koalition der beiden wird allerdings wohl nicht zustande kommen. Während des Wahlkampfes hatten sie dies ausgeschlossen.

An dritter Stelle stehen die rechtsliberalen Unabhängigkeitsbefürworter von Junts per Catalunya mit 20,06 Prozent der abgegebenen Stimmen und 32 Sitzen. Für die absolute Mehrheit von mehr als 68 Sitzen würden die Unabhängigkeitsbefürworter ERC und Junts die Unterstützung des linken Bündnisses Kandidatur der Volkseinheit (CUP) benötigen, das nun statt mit vier mit neun Abgeordneten im Parlament vertreten sein wird. Der Podemos-Ableger in Katalonien, En Comú Podem (ECP), kam auf acht Sitze. Seine Beteiligung an einer von den Unabhängigkeitsbefürwortern geführten Regierung ist nicht ausgeschlossen.

Am Wahlabend erklärte die Kandidatin von Junts, Laura Borràs, auf einer Pressekonferenz, dass sie bereits mit den Kandidaten der ERC, Pere Aragonès, und der CUP, Dolors Sabater, wegen einer möglichen Regierungsvereinbarung telefoniert habe. Der Schlüssel liegt demnach bei der ERC.

Aber auch der Sozialdemokrat Illa erklärte, regieren zu wollen. Die ECP will laut ihrer Kandidatin Jéssica Albiach ebenfalls eine Koalition mit ihm und der ERC. Mit mehr als 50 Prozent der Stimmen für die Unabhängigkeitsbefürworter scheint diese Option aber zunächst unwahrscheinlich. Zuletzt hatten sie unter anderem auch bezüglich eines Umgangs mit den politischen Gefangenen und der im Exil lebenden katalanischen Politiker unterschiedliche Ansichten vertreten. Der Ausgang der Wahlen könnte sie vielleicht aber doch zu einer Kooperation veranlassen.

Ein weiteres Ergebnis der Abstimmung: Auch Katalonien ist nicht mehr immun gegen die »neue Rechte«. Die Faschisten von Vox haben die Unzufriedenheit mit den liberalen Ciutadans sowie mit der Volkspartei PP genutzt und kommen zum ersten Mal ins Parlament – mit 7,69 Prozent der Stimmen und gleich elf Abgeordneten. 206.000 Katalanen haben sie zur vierten Kraft in der Region gewählt. Die Ciutadans verlieren rund eine Million Stimmen, der PP verliert einen Abgeordneten und landet mit drei Sitzen in der Bedeutungslosigkeit. Vox hatte die Kampagne gegen das Referendum von 2017 sowie die katalanischen Politiker medial in ganz Spanien geführt. Für jene in Katalonien, die weiterhin zu Spanien gehören wollen, dürfte dies ein Argument für ihre Wahl gewesen sein. Es ist überhaupt das erste Mal, dass Vox besser als die rechte PP abschneidet.