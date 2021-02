Tag- und Nachtarbeiter

Detlev Konnerth/imago stock&people Früherer Sitz des Instituts für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED (Berlin, 31.1.1991)

Heute sei Arnold Reisberg (1904–1980) »so gut wie vergessen«, schreibt der österreichische Historiker Gerhard Oberkofler in seiner Biographie des aus Galizien stammenden Kommunisten, der in den letzten beiden Jahrzehnten seines Lebens in der DDR gelebt und gearbeitet hat. Die Feststellung ist leider richtig. Um so mehr packt den Leser der Lebenslauf, den Oberkofler schildert. Exemplarisch spiegelt er Tragik und Selbstbehauptung des kommunistischen Teils der Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert wider. Der Rechtswissenschaftler Hermann Klenner schreibt in der Einleitung: »Wer dieses Werk gelesen und dadurch Reisbergs Leben miterlebt hat, kann nicht mehr, wenn er Sozialist war, schwach werden und von seinen Überzeugungen lassen.«

Reisberg wurde am 17. Februar 1904 in Boryslaw im damals zu Österreich-Ungarn gehörenden Galizien, der heutigen Westukraine, in einer jüdischen Familie geboren. Nach Beginn des Ersten Weltkrieges flohen die Eltern nach Wien. Arnold studierte dort Geschichte, Geographie und Philosophie; 1928 erwarb er den Doktortitel. 1923 war er dem Kommunistischen Jugendverband beigetreten, ein Jahr später der KPÖ. Er leitete bald deren Propagandaabteilung und die 1932 in Wien eröffnete Marxistische Arbeiterschule (MASCH). Nach dem KPÖ-Verbot 1933 folgte das der MASCH Ende desselben Jahres. Nach der blutigen Niederschlagung des Arbeiteraufstands im Februar 1934 durch das Dollfuß-Regime wurde Reisberg verhaftet und ausgewiesen. Die Sowjetunion nahm ihn und seine Familie auf. Er lehrte in Moskau unter dem Namen Bruno Braun an der Internationalen Leninschule. 1937 inhaftiert, blieb er bis 1946 im Straflager und ab 1949 weitere fünf Jahre in Verbannung. 1954 wurden die Urteile aufgehoben.

Weil Österreich ihn als »Polen« nicht aufnehmen wollte, übersiedelte Reisberg 1959 in die DDR und arbeitete dort am Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED. Er habe »Tag und Nacht« gearbeitet, schreibt Oberkofler angesichts einer Fülle von Publikationen und Aktivitäten. Schwerpunkte waren Leben und Werk Lenins, woraus 1977 die einmaligen zwei Reclam-Bände mit Dokumenten aus dessen Leben hervorgingen, sowie die Debatte in der jungen KPD um die Einheitsfrontpolitik. Er erschloss dabei wichtige Quellen zu Grundfragen kommunistischer Politik.

Oberkofler hat seinem Band mehrere Originalbeiträge Reisbergs beigegeben, die dessen Arbeitsweise zeigen: Nicht nur Tatsachen nennen, sondern »Tatsachenzusammenhänge« aufzeigen. Das trug ihm auch in der DDR manche Kontroverse ein, weil er Nicht- und Antileninisten nicht aussparte. Aber eben das lässt seine Arbeiten nicht veralten.