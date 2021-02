Hanau ist überall

imago images/Hartenfelser Gedenkkundgebung in Kassel (August 2020)

Der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) forderte am Freitag die lückenlose Aufklärung des Attentats von Hanau am 19. Februar 2020:

Der Anschlag von Hanau ist kein Einzelfall. Er fügt sich ein in eine lange Reihe von rassistischen und antisemitischen Gewalttaten. Seit 1990 sind mindestens 213 Menschen Opfer dieses rechten Terrors geworden. Der Nährboden für Hass und Ausgrenzung wird in der Mitte der Gesellschaft gelegt. Die Erkenntnisse zu rechtsradikalen Strukturen in Polizei und Bundeswehr sind hierfür ein Beispiel. Rassismus ist kein Alleinstellungsmerkmal von AfD und anderen rechtsradikalen Organisationen.

Solange Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und alle anderen Ideologien der angeblichen Ungleichwertigkeit von Menschen nicht in jeder Erscheinungsform geächtet werden, können sich auch zukünftig Täter als Vollstrecker eines mutmaßlichen »Volkswillens« verstehen. Schweigen ist keine Option.

Wir wissen, dass in Hanau nicht nur individuelle, sondern auch strukturelle Fehler ursächlich dafür waren, dass der Täter so viele Menschen ermorden konnte. So war der polizeiliche Notruf für die Betroffenen nicht erreichbar; eine Rufumleitung war nicht eingerichtet, niemand wurde zurückgerufen, auch nicht Herr Paun, der den Täter verfolgte. Der Notausgang der Arena-Bar war zudem verschlossen, wobei es jedenfalls Hinweise darauf gibt, dass dies auf polizeiliche Anordnung hin geschah. Sowohl der Täter als auch sein Vater hatten zuvor bereits mehrere Strafanzeigen erstattet, in denen sie etwa von »ständiger Ausländerkriminalität« und »Hochverrat an Deutschen« faselten. Beobachtet wurden sie nicht. Im Gegenteil: Der Täter war Mitglied in Schützenvereinen und erlaubterweise im Besitz von drei Schusswaffen.

Der RAV fordert die lückenlose Aufklärung aller behördlichen Fehler und eine entschiedene Bekämpfung jeglichen staatlichen und strukturellen Rassismus. Den Angehörigen müssen alle Möglichkeiten gegeben werden, die Erlebnisse verarbeiten und ihr Leben neu aufbauen zu können. Ihnen und den Freund*innen der Ermordeten gilt unsere unbedingte Solidarität.

Auch das heißt: Hanau ist überall.

André Hahn, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Die Linke und Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), erklärte am Freitag zu den Spionagetätigkeiten des BND:

Operationen, die der Bundesnachrichtendienst (BND) in Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten im Ausland durchführt, können vom Parlament nicht kontrolliert werden. Das zeigt erneut die Antwort der Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage zur Zusammenarbeit des BND mit dem französischen Auslandsgeheimdienst Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) in Übersee.

Gänzlich verweigert – selbst in Form einer in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegten streng geheim eingestuften Verschlusssache – wird jegliche Auskunft zu gemeinsamen Aktivitäten auf entsprechenden Abhörbasen. Ist es »nur« ein Freudscher Lapsus, dass nicht länger die Bundesregierung, sondern nun der BND selbst das Staatswohl bestimmt und die Abwägung vornimmt, dass generell eine Beantwortung der Frage nicht erfolgen kann, oder lässt sich die Bundesregierung tatsächlich vom BND diktieren, wann und wo sie dem Parlament Auskunft über ihre Tätigkeit geben darf?