»Dann muss auch mit Widerstand gerechnet werden«

David Young/dpa Vom Erfolg motiviert: Protestdemonstration gegen das einst geplante neue Polizeigesetz (Düsseldorf 7.7.2018)

Das nordrhein-westfälische Landesinnenministerium hat kürzlich einen Gesetzentwurf für ein neues Versammlungsgesetz vorgelegt. Welche Auswirkungen hätte das Gesetz auf die Arbeit Ihres Bündnisses?

Der Entwurf hat auf gleich mehreren Ebenen Auswirkung auf unsere Versammlungen, die sich vornehmlich gegen Neonazis und Rassismus richten. Das beginnt bereits mit höheren Hürden für die Anmeldung einer Versammlung. Unerfahrenen Personen wird das deutlich erschwert. Durch das Ausweiten von Videoüberwachung – die an sich bereits mehrfach gerichtlich als abschreckend und damit in die Versammlungsfreiheit eingreifend klassifiziert wurde – erwarten wir, dass weniger Menschen an Versammlungen teilnehmen. Des weiteren sorgt das sogenannte Militanzverbot dafür, dass bereits die vermeintlich falsche Kleiderwahl zu Problemen, bis hin zur Strafbarkeit führt. Als Bündnis, das Blockaden als positives Mittel des zivilen Ungehorsams sieht, wäre zukünftig bereits das Training dessen strafbar. Die vorgeschlagenen Änderungen der Gesetzeslage haben es in sich. Das sollten wir nicht zulassen.

Die Landesregierung wird nicht müde zu betonen, dass sich das Gesetz vor allem gegen Neonazis richte.

Der Entwurf regelt zwar den Schutz symbolträchtiger »Orte und Tage«. Im Windschatten dieses Aspekts werden jedoch gleichzeitig eine Vielzahl von Einschränkungen für das Versammlungsgeschehen eingestreut, die auch Demokratinnen und Demokraten betrifft. Wenig überraschend findet dieser Gesichtspunkt in der Darstellung der Landesregierung kaum Erwähnung. Dass der Preis für neue Handlungsmöglichkeiten gegen Nazis, Rassisten und andere extreme Rechte Einschränkungen im Versammlungsgeschehen sein sollen, ist nicht hinnehmbar. Der Staat täte gut daran, Hürden für Versammlungen abzubauen, als sie durch die Hintertür einzuführen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christos Katzidis, früher selbst Polizist, bestritt das gegenüber der Rheinischen Post. Es sei »völliger Blödsinn, dass wir Demonstrationen gegen Rechte unterbinden wollen«, sagte er und wirft Kritikern wie Ihnen »reine Stimmungsmache« vor. Haben Sie den Gesetzentwurf einfach falsch verstanden?

Sicherlich nicht. Als grundrechtsaffines Bündnis lesen wir ganz genau und konstatieren, dass das Für ganz klar dem Wider unterliegt: Versammlungen sind ein Ort ungebändigter, unmittelbarer Demokratie. Der Gesetzentwurf liest sich geradezu, als sollen Versammlungen durch die Hintertür eingeschränkt werden. Wenn aber Hand an Freiheitsrechte gelegt wird, muss auch mit Widerstand gerechnet werden. Katzidis’ Kritik an einem die Versammlungsfreiheit einschränkenden Gesetzentwurf als »reine Stimmungsmache« sagt mehr über ihn als über die vielen Kritikerinnen und Kritiker des Vorhabens aus.

Würde mit dem sogenannten Militanzverbot unter Strafe gestellt, gemeinsam mit mehreren Gleichgesinnten zum Beispiel schwarze Kleidung auf Demonstrationen zu tragen?

Womöglich, denn die schwammige Formulierung lässt großen Interpretationsspielraum zu. Mit bis zu zwei Jahren soll bestraft werden können, wer aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes »provokativ« dazu »beiträgt«, dass eine Versammlung Gewaltbereitschaft auch nur »vermittelt« und dadurch einschüchternd »wirkt«. Die bewusst vage Formulierung betrifft beileibe nicht nur schwarz gekleidete Personen, sondern letztlich von Personen von »Ende Gelände« in weißen Overalls bis hin zu Gewerkschaftsmitgliedern in Warnwesten alle gleichermaßen.

Welche Möglichkeiten sehen Sie dann noch, das Gesetz zu stoppen?

Breiter, zivilgesellschaftlicher Protest kann Berge versetzen. Das hat uns die Diskussion um das neue Polizeigesetz und dessen Verhinderung 2018 gelehrt. Wir setzen große Hoffnung darauf, dass abermals Menschenrechtler, Juristen, Datenschützer, Fußballfans und Demokraten sich zusammenfinden und gemeinsam gegen die Einschränkung ihrer Freiheit aufstehen.