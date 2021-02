Dresden wehrt sich

Robert Michael/dpa-Zentralbild Nazigegner protestieren am Sonnabend in Dresden gegen den revisionistischen Aufzug

Zum 76. Mal jährte sich am Wochenende die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Das Gedenken an den Angriff, der 1945 etwa 25.000 Todesopfer forderte, wird immer wieder von Rechten instrumentalisiert. Zeitweise fand anlässlich dieses Datums der europaweit größte Aufmarsch von Neonazis statt. Der konnte 2010 und 2011 mit Hilfe von Massenblockaden gestoppt werden. Auch in diesem Jahr mobilisierte die NPD – ungeachtet der Coronapandemie – wieder in die sächsische Landeshauptstadt. Da Aufzüge aufgrund des Infektionsgeschehens generell untersagt sind, mussten sich die Neonazis mit einer Standkundgebung am Dresdner Hauptbahnhof begnügen.

Neben der NPD kamen auch Mitglieder von »Die Rechte« und »Der III. Weg«. Letztere lehnt eigentlich die Zusammenarbeit mit anderen rechten Parteien ab, stellte mit ihrem Vorsitzenden Klaus Armstroff aber dennoch einen der Redner. Inzwischen hat die militante faschistische Kleinstpartei der NPD vielerorts den Rang abgelaufen, insbesondere in Ostsachsen. Die Redner hatten es allerdings sehr schwer, sich Gehör zu verschaffen, da das Bündnis »Nazifrei – Dresden stellt sich quer« zu Gegenaktivitäten an zwei Punkten in unmittelbarer Umgebung aufgerufen hatte.

Ziel der antifaschistischen Aktivistinnen und Aktivisten sei es gewesen, »von allen relevanten Plätzen der Stadt eine politische Botschaft ausgehen zu lassen«, erklärte Rita Kunert vom Bündnis am Sonntag gegenüber junge Welt zum Vorgehen von »Dresden nazifrei«. Mehr als 300 Menschen waren dem Aufruf gefolgt. Deren Sprechchöre übertönten die NPD-Kundgebung weitgehend, die aufgrund der Weigerung vieler Teilnehmer, die Auflagen zum Infektionsschutz einzuhalten, nur mit großer Verspätung beginnen konnte. Der Versuch des bekannten Antisemiten Reza Begi aus Köln, auf die Gegenkundgebung zu gelangen, wurde von der Polizei ebenso unterbunden wie das Entrollen eines Transparentes mit der Aufschrift »Bombenholocaust«. Der bei Rechten gebräuchliche Begriff soll die Verbrechen des industriellen Massenmords an den Juden Europas, der mehr als sechs Millionen Todesopfer während des Zweiten Weltkriegs forderte, relativieren.

Trotz eines Übergriffs von Neonazis auf zwei Gegendemonstranten, die auf dem Weg zur Kundgebung waren, zog Kunert gegenüber jW eine positive Bilanz des Tages. Man habe aufgerufen, »mit Anstand, Abstand und Maske« an den Protesten gegen die NPD teilzunehmen. Dieses Konzept sei aufgegangen. Einzig auf der kleineren der beiden antifaschistischen Kundgebungen sei es zu einer Störung gekommen, als abreisende Neonazis »durch die Polizei direkt über unsere Kundgebungsfläche« geführt wurden, wie Thomas Gärtner vom Bündnis »Dresden nazifrei« gegenüber jW erklärte.

In der Innenstadt sprachen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) anlässlich des offiziellen Gedenkens der Stadt. Dabei verstieg sich Kretschmer zu der Aussage, Deutschland habe die Geschichte der Nazidiktatur »schonungslos aufgearbeitet und Konsequenzen gezogen«. Eine von der AfD für Sonnabend angemeldete Kundgebung, auf der mit Jörg Urban deren Landeschef und mit Tino Chrupalla der frisch gekürte sächsische Spitzenkandidat zur Bundestagswahl sprachen, begann erst mit langer Verzögerung. Auch hier hatten viele Teilnehmer Abstände nicht eingehalten und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Reden der AfD gingen wegen des lauten Gegenprotests ebenfalls weitgehend unter.