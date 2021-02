jW

Zweierlei Maß

Zu jW vom 4.2.: »Der Fensterredner«

(…) Anscheinend ist Angela Merkel nicht mehr bewusst, dass sie Kanzlerin in Deutschland ist und hier wahrhaftig einiges in Ordnung zu bringen hätte. Statt dessen kümmert sie sich seit Monaten rührend um Alexej Nawalny und bedauert nicht nur, dass er sich vor Gericht verantworten musste, sie appelliert auch nicht an Russland, ihren Schützling freizulassen, sondern sie verlangt es. Hingegen hat man nichts von ihr gehört zum Fall Julian Assange, der seit langem wie ein Schwerstverbrecher im Gefängnis gehalten wird und nicht mal weiß, ob er vielleicht doch an die USA ausgeliefert wird, wo ihn womöglich die Todesstrafe erwartet. Dabei hat Assange nichts Verwerfliches getan, im Gegenteil, er hat einen Teil der Verbrechen der USA aufgedeckt. Frau Merkel misst mit zweierlei Maß. Wenn es um die USA geht, verhält sie sich untertänigst und äußert sich lieber nicht. Geht es um Russland, hat sie keinerlei Hemmungen, sich in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates einzumischen.

Irene Wagner, per E-Mail

Kurz vor Krieg

Zu jW vom 6./7.2.: »Der Feind bleibt gleich« und »Tonkorrekturen«

In den vergangenen zwei Wochen las ich die hochaktuelle Bertha-von-Suttner-Monographie von Harald Steffahn. Und wie der Zufall es will, begann ich am Abend des 5. Februar, nachdem in der »Tagesschau« über die außenpolitische Grundsatzrede des neuen US-Präsidenten in Wort und Bild berichtet wurde, das Kapitel »Der Kampf für den Frieden«. Es ist mit dem 1890 von Max Koner geschaffenen Gemälde von Kaiser Wilhelm II. in Feldherrenpose illustriert, das einen französischen General zu der Aussage inspirierte: »Das ist kein Gemälde, sondern eine Kriegserklärung.« Genau diese Intention, in Wort und Gestik offen zur Schau getragen, hat Joseph Biden gegenüber China vor aller Welt verkündet. Umrahmt wurde dieser Frontalangriff mit der erklärten Rückkehr der USA zu den traditionellen Bündnissen, was praktisch bedeutet, dass er von den Partnern diesbezüglich unbedingte Gefolgschaft verlangt. Insofern muss man leider dem ehemaligen australischen Ministerpräsidenten Kevin Rudd zustimmen, der jüngst konstatierte, die USA und China stünden »knapp vor einem Krieg« (…). Man kann nur hoffen, dass in Deutschland und Europa das von den politischen Eliten so mantraartig beschworene Übernehmen von mehr »internationaler Verantwortung« endlich in Wort und Tat auf nichtmilitärische Konfliktlösung konzentriert werde!

Jochen Seemann, Rostock

Ohne Ideen

Zu jW vom 6./7.2.: »Tonkorrekturen«

Die US-amerikanische Expansions- und Weltherrschaftspolitik stößt schon seit 70 Jahren an Grenzen. 1950 hielt die Volksbefreiungsarmee – damals militärtechnisch total unterlegen, aber moralisch haushoch überlegen – die Kriegsmaschinerie der USA in Korea auf. Sie mussten ihre Träume vergessen. 25 Jahre später wiederholte sich das gleiche Szenario in Vietnam. Auch dort siegte eine militärtechnisch vollkommen unterlegene, aber moralisch und strategisch überlegene Armee gegen die US Army, die dort, was die Grausamkeiten betrifft, es mit den schlimmsten Kriegsverbrechern aufnehmen konnte. Es fällt gewissen extrem konservativen und lernunfähigen Kreisen – das traf und trifft nicht auf alle Gruppierungen des US-Finanzkapitalismus zu – sehr schwer, zu begreifen, dass das, was aus den USA in Sachen sozialer und ökologischer Entwicklung aller Regionen der Erde (…) geliefert wird, insgesamt so erbärmlich und ineffektiv ist, dass man keine Ansprüche auf eine Weltherrschaft damit begründen kann. Andere – China, Vietnam, Russland usw. – haben einfach bessere Ideen und sind in der Lage, sie umzusetzen. America is back: Hoffentlich begreift Washington, dass man sich beim Thema globale Erwärmung kreativ betätigen darf. Da kann man mit den USA auch kooperieren. Auch in ihnen wird der Druck wachsen, in diesem Bereich Ergebnisse zu liefern. Die erste und letzte amerikanische Revolution liegt zwar 250 Jahre zurück. Aber Garantien, dass sich dort Revolutionen nicht wiederholen, gibt es nicht. Wir wollen nicht, dass die USA bei ihrem unvermeidlichen Untergang uns alle mitreißen.

Achim Lippmann, Shenzhen/China

Nicht vergessen

Zu jW vom 4.2.: Leserbrief »Gute und böse Chemie«

Es heißt in dem Leserbrief, »dass der Gifteinsatz unserer US-amerikanischen Freunde in Vietnam Hunderttausende Tote und Verstümmelte bewirkt hat«. Es wären erheblich weniger Opfer gewesen, hätte die Chemiefirma Böhringer Ingelheim nicht das Entlaubungsmittel »Agent Orange« an die US-Armee verkauft, die dieses Gift in Vietnam einsetzte. Personalvorstand der Lieferfirma war übrigens der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der aber von allem nichts gewusst haben will. (…)

Ewald Ressel, Bietigheim-Bissingen

Unfassbarer Beschluss

Zu jW vom 6./7.2.: »Kuba-Krise bei Linkspartei und ND«

Der Artikel hat mich sehr betroffen gemacht. (…). Dass der Vorstand einer sogenannten Partei Die Linke mittels Beschluss nun auch noch Kuba im gleichen Jargon attackiert, wie es sämtliche deutschen »Edelmedien« vollkommen gleichlautend tun, das ist einfach unfassbar und darf keinesfalls hingenommen werden. Ich hoffe sehr, dass der Aufschrei aller wirklich progressiven Kräfte dieses Landes und vor allem in der »Linkspartei« selbst noch lauter und intensiver wird. Betrachtet man jedoch die sich schon länger abzeichnenden Entwicklungstendenzen bei ihrer Haltung zu Russland, zu Venezuela, zur DDR, zu Themen der deutschen Aufrüstung und zu Kriegseinsätzen, (…) die Abkehr von Marx und Engels und nun eben auch noch diese offene Kontrahaltung zu einem Land wie Kuba, welches wegen jahrelanger unrechtmäßiger und brutaler US-Sanktionen um sein »tägliches Überleben« kämpfen muss, scheint das alles leider mehr oder weniger eine logische Folge zu sein …

Steffen Urlaß, per E-Mail